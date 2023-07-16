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Простой сметанник по вкусу как чизкейк: интересный рецепт десерта

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно попытайтесь приготовить эту простую выпечку
Обязательно попытайтесь приготовить эту простую выпечку. Фото prostoway

Идеальный вариант к кофе или чаю

Мы говорили, как приготовить вкусный ягодный десерт без выпечки. Теперь делимся рецептом очень нежного сметанника.

Сочетание вкусов на выходе дает очень интересный и нежный вкус, который придется по вкусу всем сладкоежкам. Рецептом поделились на портале "Фокус". На его приготовление уйдет относительно немного времени, и такой сметанник выйдет даже у новичков.

Ингредиенты:

  • песочное печенье – 250 г;
  • сливочное масло — 100 г.

Для начинки:

  • сметана — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 80-100 г;
  • ванильный сахар – 1 упаковка;
  • крахмал или мука — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Печенье измельчить до мелкой крошки и добавить растопленное сливочное масло. Отправить эту смесь в форму, равномерно распределить и с помощью стакана сформировать бортики примерно пять сантиметров в высоту.
  2. Форма должна быть со съемным кольцом диаметром 18-20 см. Отправить в холодильник.
  3. Смешайте все ингредиенты начинки до однородности. Залить сметанную начинку на основание и отправить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут.
  4. Дать охладиться и по возможности отправить в холодильник еще на 3-4 часа. Перед подачей десерта можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадным топингом, украсить фруктами или ягодами.

Он получается очень нежным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить невероятное янтарное варенье из китайки.

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