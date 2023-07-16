Простой сметанник по вкусу как чизкейк: интересный рецепт десерта
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Идеальный вариант к кофе или чаю
Мы говорили, как приготовить вкусный ягодный десерт без выпечки. Теперь делимся рецептом очень нежного сметанника.
Сочетание вкусов на выходе дает очень интересный и нежный вкус, который придется по вкусу всем сладкоежкам. Рецептом поделились на портале "Фокус". На его приготовление уйдет относительно немного времени, и такой сметанник выйдет даже у новичков.
Ингредиенты:
- песочное печенье – 250 г;
- сливочное масло — 100 г.
Для начинки:
- сметана — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 80-100 г;
- ванильный сахар – 1 упаковка;
- крахмал или мука — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Печенье измельчить до мелкой крошки и добавить растопленное сливочное масло. Отправить эту смесь в форму, равномерно распределить и с помощью стакана сформировать бортики примерно пять сантиметров в высоту.
- Форма должна быть со съемным кольцом диаметром 18-20 см. Отправить в холодильник.
- Смешайте все ингредиенты начинки до однородности. Залить сметанную начинку на основание и отправить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут.
- Дать охладиться и по возможности отправить в холодильник еще на 3-4 часа. Перед подачей десерта можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадным топингом, украсить фруктами или ягодами.
Он получается очень нежным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить невероятное янтарное варенье из китайки.