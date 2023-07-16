Простой сметанник по вкусу как чизкейк: интересный рецепт десерта

Идеальный вариант к кофе или чаю

Мы говорили, как приготовить вкусный ягодный десерт без выпечки. Теперь делимся рецептом очень нежного сметанника.

Сочетание вкусов на выходе дает очень интересный и нежный вкус, который придется по вкусу всем сладкоежкам. Рецептом поделились на портале "Фокус". На его приготовление уйдет относительно немного времени, и такой сметанник выйдет даже у новичков.

Ингредиенты:

песочное печенье – 250 г;

сливочное масло — 100 г.

Для начинки:

сметана — 500 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 80-100 г;

ванильный сахар – 1 упаковка;

крахмал или мука — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Печенье измельчить до мелкой крошки и добавить растопленное сливочное масло. Отправить эту смесь в форму, равномерно распределить и с помощью стакана сформировать бортики примерно пять сантиметров в высоту. Форма должна быть со съемным кольцом диаметром 18-20 см. Отправить в холодильник. Смешайте все ингредиенты начинки до однородности. Залить сметанную начинку на основание и отправить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Дать охладиться и по возможности отправить в холодильник еще на 3-4 часа. Перед подачей десерта можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадным топингом, украсить фруктами или ягодами.

Он получается очень нежным и вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить невероятное янтарное варенье из китайки.