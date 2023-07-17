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Вместо вредных чипсов: готовим хрустящую закуску из простых продуктов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Хрустящие сырные крекеры
Хрустящие сырные крекеры. Фото babusyni-retsepty

Отличное блюдо для полезного перекуса

Снеки – идеальное дополнение к просмотру фильма для большой компании. Среди большого количества магазинных снеков трудно найти хрустяшку без усилителей вкуса и красителей, поэтому мы возьмем все в свои руки и приготовим их сами.

Сырные крекеры по "Бабусиним рецептам" готовятся очень просто, а получаются хрустящими, вкусными и рассыпчатыми. Если же присыпать их кунжутом, то получится просто потрясающая закуска.

Как приготовить сырные крекеры

Ингредиенты:

  • куриное яйцо – 1 шт.;
  • вода – 100 мл;
  • подсолнечное масло – 50 мл;
  • сыр – 150 г;
  • соль, специи – 1 ч.л;
  • мука – 250 г;
  • разрыхлитель – 1 ч.л.;
  • кунжут – 2 ст.л. (по желанию).

Способ приготовления:

  1. В миску вбиваем куриное яйцо, добавляем воду, растительное масло, соль, специи и кунжут. Все перемешиваем венчиком.
  2. Сыр натираем на мелкой терке, добавляем в жидкую массу и перемешиваем.
  3. Смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в жидкую массу, замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.
  4. Раскатываем тесто в пласт 1-2 мм. Нарезаем его кусочками.
  5. Разогреваем духовку до 190 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой.
  6. Перекладываем заготовку на противень и ставим в духовку. Запекаем в течение 13-15 минут.

Готовые сырные снеки подаем с любимым соусом. Приятного аппетита!

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