Вместо вредных чипсов: готовим хрустящую закуску из простых продуктов
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Отличное блюдо для полезного перекуса
Снеки – идеальное дополнение к просмотру фильма для большой компании. Среди большого количества магазинных снеков трудно найти хрустяшку без усилителей вкуса и красителей, поэтому мы возьмем все в свои руки и приготовим их сами.
Сырные крекеры по "Бабусиним рецептам" готовятся очень просто, а получаются хрустящими, вкусными и рассыпчатыми. Если же присыпать их кунжутом, то получится просто потрясающая закуска.
Как приготовить сырные крекеры
Ингредиенты:
- куриное яйцо – 1 шт.;
- вода – 100 мл;
- подсолнечное масло – 50 мл;
- сыр – 150 г;
- соль, специи – 1 ч.л;
- мука – 250 г;
- разрыхлитель – 1 ч.л.;
- кунжут – 2 ст.л. (по желанию).
Способ приготовления:
- В миску вбиваем куриное яйцо, добавляем воду, растительное масло, соль, специи и кунжут. Все перемешиваем венчиком.
- Сыр натираем на мелкой терке, добавляем в жидкую массу и перемешиваем.
- Смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в жидкую массу, замешиваем тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.
- Раскатываем тесто в пласт 1-2 мм. Нарезаем его кусочками.
- Разогреваем духовку до 190 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой.
- Перекладываем заготовку на противень и ставим в духовку. Запекаем в течение 13-15 минут.
Готовые сырные снеки подаем с любимым соусом. Приятного аппетита!