Отличный способ накормить семью 2 кабачками: копеечный рецепт кабачковой запеканки
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Идеальное блюдо для летнего меню
Кабачки можно не только жарить разными способами, тушить или мариновать, но и вкусно готовить в духовке в виде запеканки. Такое блюдо получается невероятно легким, диетическим и одновременно сытным.
Именно такую запеканку по рецепту Shuba мы сегодня и приготовим. В блюдо можно добавлять и другие овощи — лук, грибы, болгарский перец, помидоры и другие любимые ингредиенты. В этом случае вам необходимо будет увеличить количество сметаны для заливки и сыра, чтобы все овощи были хорошо покрыты. Попробуем?
Как приготовить кабачковую запеканку
Ингредиенты на 6 порций:
- кабачки — 2 шт.;
- твердый сыр — 80 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- сметана — 70 г;
- соль, черный перец, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте кабачки, отрежьте хвостики. Нарежьте кружочками толщиной до 1 см.
- Посолите и поперчите кабачки, выложите в форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Твердый сыр натрите на терке, оставив две столовые ложки для посыпания.
- В миске смешайте сметану, мелко нарубленный чеснок и сыр. Перемешайте до однородности.
- Выложите смесь на кабачки, поставьте форму в разогретую на 180 градусов духовку на 25 минут.
- За 5 минут до приготовления присыпьте запеканку твердым тертым сыром и верните в духовку, чтобы образовалась корочка.
Подавайте запеканку со вкуснейшим мясом по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!