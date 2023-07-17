Отличный способ накормить семью 2 кабачками: копеечный рецепт кабачковой запеканки

Идеальное блюдо для летнего меню

Кабачки можно не только жарить разными способами, тушить или мариновать, но и вкусно готовить в духовке в виде запеканки. Такое блюдо получается невероятно легким, диетическим и одновременно сытным.

Именно такую запеканку по рецепту Shuba мы сегодня и приготовим. В блюдо можно добавлять и другие овощи — лук, грибы, болгарский перец, помидоры и другие любимые ингредиенты. В этом случае вам необходимо будет увеличить количество сметаны для заливки и сыра, чтобы все овощи были хорошо покрыты. Попробуем?

Как приготовить кабачковую запеканку

Ингредиенты на 6 порций:

кабачки — 2 шт.;

твердый сыр — 80 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

сметана — 70 г;

соль, черный перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте кабачки, отрежьте хвостики. Нарежьте кружочками толщиной до 1 см. Посолите и поперчите кабачки, выложите в форму, застеленную пергаментной бумагой. Твердый сыр натрите на терке, оставив две столовые ложки для посыпания. В миске смешайте сметану, мелко нарубленный чеснок и сыр. Перемешайте до однородности. Выложите смесь на кабачки, поставьте форму в разогретую на 180 градусов духовку на 25 минут. За 5 минут до приготовления присыпьте запеканку твердым тертым сыром и верните в духовку, чтобы образовалась корочка.

Подавайте запеканку со вкуснейшим мясом по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!