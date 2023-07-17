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Отличный способ накормить семью 2 кабачками: копеечный рецепт кабачковой запеканки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Почему бы не разнообразить меню кабачковой запеканкой?
Почему бы не разнообразить меню кабачковой запеканкой?. Фото shuba.life

Идеальное блюдо для летнего меню

Кабачки можно не только жарить разными способами, тушить или мариновать, но и вкусно готовить в духовке в виде запеканки. Такое блюдо получается невероятно легким, диетическим и одновременно сытным.

Именно такую запеканку по рецепту Shuba мы сегодня и приготовим. В блюдо можно добавлять и другие овощи — лук, грибы, болгарский перец, помидоры и другие любимые ингредиенты. В этом случае вам необходимо будет увеличить количество сметаны для заливки и сыра, чтобы все овощи были хорошо покрыты. Попробуем?

Как приготовить кабачковую запеканку

Ингредиенты на 6 порций:

  • кабачки — 2 шт.;
  • твердый сыр — 80 г;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • сметана — 70 г;
  • соль, черный перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте кабачки, отрежьте хвостики. Нарежьте кружочками толщиной до 1 см.
  2. Посолите и поперчите кабачки, выложите в форму, застеленную пергаментной бумагой.
  3. Твердый сыр натрите на терке, оставив две столовые ложки для посыпания.
  4. В миске смешайте сметану, мелко нарубленный чеснок и сыр. Перемешайте до однородности.
  5. Выложите смесь на кабачки, поставьте форму в разогретую на 180 градусов духовку на 25 минут.
  6. За 5 минут до приготовления присыпьте запеканку твердым тертым сыром и верните в духовку, чтобы образовалась корочка.

Подавайте запеканку со вкуснейшим мясом по еврейскому рецепту. Приятного аппетита!

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