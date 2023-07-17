Вы могли об этом не знать: для самого вкусного омлета нужно всего два ингредиента

Рецепт без капли растительного масла

Мы делились рецептом вкусных ленивых ватрушек с сыром. Но все знают, что идеальный завтрак – это пышный, высокий омлет.

Вместе с Ukr.Media рассказываем, как приготовить его всего из двух ингредиентов. Причем готовится он совершенно без капли масла или масла. Главное в блюде – пропорция компонентов.

Ингредиенты:

яйцо;

молоко;

соль.

Способ приготовления:

Возьмите столько яиц, сколько обычно готовите на себя или семью. Взбейте в однородную яичную массу вилкой. Отмерьте с помощью стакана, сколько получилось яичной массы. Ровно столько же налейте молока. Все перемешайте до однородности вилкой (не миксером!) с щепоткой соли. Если пользоваться блендером или миксером, то пышный омлет не получится. Перелейте в посуду с толстыми стенками. Поставьте в кастрюлю с водой до середины посуды. Доведите до кипения, убавьте огонь, чтобы вода булькала, но не разбрызгивалась вокруг. Готовьте омлет под крышкой 20 минут. Готовый горячий омлет аккуратно извлеките из кастрюли. Переверните на тарелку. Можно перед переворачиванием пройтись силиконовой лопаткой по краям, чтобы помочь омлету легче выйти из формы.

Получается вкуснейший пышный омлет, который удается всегда. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный теплый салат из кабачка.