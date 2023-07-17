Простой соус превратит обычные макароны в ресторанное блюдо

Прекрасный вариант для легкого ужина

Мы рассказывали, как приготовить универсальную подливку, которая сделает очень вкусным любой гарнир. Следующий же соус идеально подходит к макаронам.

Это шпинатное дополнение превратит мучные изделия в ресторанное блюдо. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

350 г шпината

350 мл молока

25 г сливочного масла

1 плавленый сырок

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка муки

0,5 чайной ложки соли

четверть чайной ложки мускатного ореха

четверть чайной ложки черного молотого перца

Способ приготовления:

Для приготовления этого блюда лучше подходит молодой шпинат — у него маленькие и очень нежные листики. Замороженный не нужно варить, ведь он и так бланширован. Просто разморозьте, отожмите жидкость и добавляйте сразу в соус. Свежий шпинат выложить в кастрюлю с подсоленной кипящей водой, накрыть крышкой и готовить 3 мин. на среднем огне. Переложить в миску, дать остыть, отжать от жидкости. Мелко порезать. В сковороде на среднем огне растопить масло, всыпать муку, жарить, постоянно помешивая, до кремового цвета. Готовить около 2 мин. Постоянно помешивая, очень тоненькой струйкой влить горячее молоко, готовить 2 мин. на минимальном огне соус должен загустеть. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех, выжатый чеснок и мелко нарезанный творог. Держать до расплавления сыра.

Выложить шпинат в густой соус и тщательно перемешать. Подержать на огне 2 минуты. и снять. Выкладываем кремовый шпинат на макароны, можно сразу перемешать. Также мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп.