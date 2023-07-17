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Простой соус превратит обычные макароны в ресторанное блюдо

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Этот соус сделает вкусными даже самые обычные макароны
Этот соус сделает вкусными даже самые обычные макароны. Фото 1000.menu

Прекрасный вариант для легкого ужина

Мы рассказывали, как приготовить универсальную подливку, которая сделает очень вкусным любой гарнир. Следующий же соус идеально подходит к макаронам.

Это шпинатное дополнение превратит мучные изделия в ресторанное блюдо. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 350 г шпината
  • 350 мл молока
  • 25 г сливочного масла
  • 1 плавленый сырок
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка муки
  • 0,5 чайной ложки соли
  • четверть чайной ложки мускатного ореха
  • четверть чайной ложки черного молотого перца

Способ приготовления:

  1. Для приготовления этого блюда лучше подходит молодой шпинат — у него маленькие и очень нежные листики. Замороженный не нужно варить, ведь он и так бланширован. Просто разморозьте, отожмите жидкость и добавляйте сразу в соус.
  2. Свежий шпинат выложить в кастрюлю с подсоленной кипящей водой, накрыть крышкой и готовить 3 мин. на среднем огне. Переложить в миску, дать остыть, отжать от жидкости. Мелко порезать.
  3. В сковороде на среднем огне растопить масло, всыпать муку, жарить, постоянно помешивая, до кремового цвета. Готовить около 2 мин.
  4. Постоянно помешивая, очень тоненькой струйкой влить горячее молоко, готовить 2 мин. на минимальном огне соус должен загустеть. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех, выжатый чеснок и мелко нарезанный творог. Держать до расплавления сыра.

Выложить шпинат в густой соус и тщательно перемешать. Подержать на огне 2 минуты. и снять. Выкладываем кремовый шпинат на макароны, можно сразу перемешать. Также мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп.

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