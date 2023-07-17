Простой соус превратит обычные макароны в ресторанное блюдо
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Прекрасный вариант для легкого ужина
Мы рассказывали, как приготовить универсальную подливку, которая сделает очень вкусным любой гарнир. Следующий же соус идеально подходит к макаронам.
Это шпинатное дополнение превратит мучные изделия в ресторанное блюдо. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 350 г шпината
- 350 мл молока
- 25 г сливочного масла
- 1 плавленый сырок
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка муки
- 0,5 чайной ложки соли
- четверть чайной ложки мускатного ореха
- четверть чайной ложки черного молотого перца
Способ приготовления:
- Для приготовления этого блюда лучше подходит молодой шпинат — у него маленькие и очень нежные листики. Замороженный не нужно варить, ведь он и так бланширован. Просто разморозьте, отожмите жидкость и добавляйте сразу в соус.
- Свежий шпинат выложить в кастрюлю с подсоленной кипящей водой, накрыть крышкой и готовить 3 мин. на среднем огне. Переложить в миску, дать остыть, отжать от жидкости. Мелко порезать.
- В сковороде на среднем огне растопить масло, всыпать муку, жарить, постоянно помешивая, до кремового цвета. Готовить около 2 мин.
- Постоянно помешивая, очень тоненькой струйкой влить горячее молоко, готовить 2 мин. на минимальном огне соус должен загустеть. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех, выжатый чеснок и мелко нарезанный творог. Держать до расплавления сыра.
Выложить шпинат в густой соус и тщательно перемешать. Подержать на огне 2 минуты. и снять. Выкладываем кремовый шпинат на макароны, можно сразу перемешать. Также мы рассказывали, как приготовить домашний кетчуп.