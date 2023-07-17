Самое вкусное блюдо из сезонных овощей: будете готовить, пока есть кабачки
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Рецепт блюда с азиатскими нотками
Летом почти все блюда включают в себя свежие сезонные овощи. Если вы уже пробовали вкусную кабачковую запеканку, обратите внимание на этот рецепт тушеных овощей.
Это вкусное и простое рагу с азиатскими нотками. Рецептом поделились на портале "Фокус ". Проще всего его готовить в глазу – это специальная китайская сковорода с круглым дном, но если у вас нет глаза, можно взять и обычную сковородку.
Ингредиенты:
- 1 луковица;
- 2 больших кабачки;
- 1 морковь;
- 2 сладких перца;
- зеленый лук;
- острый перец чили;
- 50 г соевого соуса;
- 20 г устричного соуса;
- 1 столовая ложка кунжутного масла;
- 4 столовые ложки кунжута, имбирь.
Способ приготовления:
- Возьмите свежий корень имбиря, отрежьте кусочек размером с грецкий орех, почистите и нарежьте мелкими кубиками. Теперь очистите луковицу и разрежьте ее сначала на 4 крупные дольки, а затем также разрежьте их пополам, получив 8 дольок.
- Затем переходим к морковке. Аккуратно очистите ее овощечисткой и удалите кончики. Нарежьте полосками.
- Вымойте и нарежьте соломкой кабачки. Лучше удалите сердцевину, чтобы рагу было не слишком водянистым.
- Перцы очистите от семян и нарежьте соломкой. Зеленый лук нарежьте помельче. Острый перец нарежьте колечками. Но если не любите острое, то этот этап можно пропустить.
- Теперь, когда все ингредиенты готовы, можно переходить к приготовлению овощей в глазу. Сковороду поставьте на плиту на мощный огонь и налейте вовнутрь растительное масло. Затем добавьте столовую ложку кунжутного масла.
- Когда растительное масло нагреется, добавьте нарезанный кубиками имбирь и обжаривайте его несколько минут. Затем удалите из глаза.
- Положите репчатый лук, затем морковь и перец. Обжарьте их вместе. Затем добавьте кабачки, а затем зеленый лук, нарезанный кольцами. Заправьте овощи соевым соусом и добавьте острый перец, если вы используете.
- Теперь, когда все овощи в глазу, обжарьте их в течение 2 минут на сильном огне. И добавьте устричный соус. Готовьте овощи по-восточному еще 5-6 минут, активно перемешивая.
Блюдо подается сразу, горячим. Это отличный гарнир, например, к сочным котлетам.