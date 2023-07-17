Готовите раз — и есть завтрак на неделю: здоровые и вкусные ленивые вареники за считанные минуты

Идеальное блюдо, если нужно быстро перекусить

Пышные и вкусные вареники – невероятно сытное блюдо. Но она требует много времени для приготовления. В таких случаях на помощь приходит рецепт ленивых вареников.

Всем любителям вареников, которые очень любят это украинское блюдо, но не очень любят возиться с их лепкой, знакомый вариант сырных вареников – ленивых. Ленивые вареники со сметаной – отличное угощение для взрослых и детей, которые иногда не любят есть очень полезный сыр. Лишь несколько минут нужно замесить тесто, нарезать его на небольшие кусочки, которые и станут минут через пять после отваривания вкусными варениками. Их можно замораживать и быстро отваривать при необходимости. Рецептом поделились на портале "Сенсация".

Ингредиенты:

Сыр — 250 граммов

Куриные яйца — 1 штука

Мука — 3 стакана

Масло топленое — 1 столовая ложка

Сахар — 2 чайные ложки

Соль — чайная кровать

Способ приготовления:

Смешать топленое масло, сырое яйцо, сахарный песок и соль. Добавить протертый творог, массу хорошо размять. Посыпать небольшим количеством пшеничной муки. Рабочую поверхность также присыпать мукой, скачать колбаски. Муки добавить столько, чтобы руки не клеились к тесту. Готовую колбаску нарезать наискосок, положить в кипящую воду. Дождаться, когда ленивые вареники из сыра всплывут. Достать шумовкой.

Подают ленивые вареники со сметаной или медом. Также очень вкусно будет полить их домашним смородиновым джемом.