Идеальный перекус за считанные минуты: готовим бюджетную шаурму дома

Готовится очень просто и всего за несколько минут

Мы рассказывали, как приготовить вкусное овощное рагу. Но часто бывает так, что перекусить нужно вкусно и быстро.

Если дома есть лаваш и куриное филе, то самое время приготовить домашнюю шаурму. Это идеальный вариант для перекуса – получается питательно и вкусно. Рецептом разделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

2 лаваши

5 кусочков сыра, можно тостовый

1 куриное филе (вареное)

корейская морковь

перец болгарский

огурец

капуста

Для соуса:

4 ст. л. сметаны

1/2 ч. л. сушеного чеснока

1/2 ч. л. паприки

1/2 ч. л итальянских трав

1/3 ч. л. соли

5 вяленых помидоров

Способ приготовления:

Отварите и прохладите куриное филе. Приготовьте соус. Смешайте все ингредиенты для соуса с помощью блендера. Нарежьте филе, овощи, творог. Разверните лаваш, выложите овощи и полейте соусом, затем выложите филе. Сверху снова полейте соусом и уложите кусочки сыра. Хорошо заверните лаваш и поджарьте с обеих сторон. Можно это сделать и на сковороде.

Шаурма получается очень вкусная. А при условии, что у вас предварительно отварное мясо, готовится она действительно за считанные минуты. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный соус, идеально подходящий макаронам.