Укр

Идеальный перекус за считанные минуты: готовим бюджетную шаурму дома

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасный вариант завтрака или перекуса
Прекрасный вариант завтрака или перекуса. Фото 1000.menu

Готовится очень просто и всего за несколько минут

Мы рассказывали, как приготовить вкусное овощное рагу. Но часто бывает так, что перекусить нужно вкусно и быстро.

Если дома есть лаваш и куриное филе, то самое время приготовить домашнюю шаурму. Это идеальный вариант для перекуса – получается питательно и вкусно. Рецептом разделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • 2 лаваши
  • 5 кусочков сыра, можно тостовый
  • 1 куриное филе (вареное)
  • корейская морковь
  • перец болгарский
  • огурец
  • капуста

Для соуса:

  • 4 ст. л. сметаны
  • 1/2 ч. л. сушеного чеснока
  • 1/2 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л итальянских трав
  • 1/3 ч. л. соли
  • 5 вяленых помидоров

Способ приготовления:

  1. Отварите и прохладите куриное филе. Приготовьте соус.
  2. Смешайте все ингредиенты для соуса с помощью блендера. Нарежьте филе, овощи, творог.
  3. Разверните лаваш, выложите овощи и полейте соусом, затем выложите филе. Сверху снова полейте соусом и уложите кусочки сыра.
  4. Хорошо заверните лаваш и поджарьте с обеих сторон. Можно это сделать и на сковороде.

Шаурма получается очень вкусная. А при условии, что у вас предварительно отварное мясо, готовится она действительно за считанные минуты. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный соус, идеально подходящий макаронам.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Шаурма #Лаваш