Идеальный перекус за считанные минуты: готовим бюджетную шаурму дома
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Готовится очень просто и всего за несколько минут
Мы рассказывали, как приготовить вкусное овощное рагу. Но часто бывает так, что перекусить нужно вкусно и быстро.
Если дома есть лаваш и куриное филе, то самое время приготовить домашнюю шаурму. Это идеальный вариант для перекуса – получается питательно и вкусно. Рецептом разделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- 2 лаваши
- 5 кусочков сыра, можно тостовый
- 1 куриное филе (вареное)
- корейская морковь
- перец болгарский
- огурец
- капуста
Для соуса:
- 4 ст. л. сметаны
- 1/2 ч. л. сушеного чеснока
- 1/2 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л итальянских трав
- 1/3 ч. л. соли
- 5 вяленых помидоров
Способ приготовления:
- Отварите и прохладите куриное филе. Приготовьте соус.
- Смешайте все ингредиенты для соуса с помощью блендера. Нарежьте филе, овощи, творог.
- Разверните лаваш, выложите овощи и полейте соусом, затем выложите филе. Сверху снова полейте соусом и уложите кусочки сыра.
- Хорошо заверните лаваш и поджарьте с обеих сторон. Можно это сделать и на сковороде.
Шаурма получается очень вкусная. А при условии, что у вас предварительно отварное мясо, готовится она действительно за считанные минуты. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный соус, идеально подходящий макаронам.