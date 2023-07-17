Съедят до последней крошки: рецепт уникальной закуски с двумя начинками

Две начинки – чтобы каждый выбрал себе по вкусу

Вкусные и тонкие блинчики с аппетитной начинкой любят все. Да, на их приготовление нужно немного потратить времени, однако это будет очень вкусно.

Делимся рецептами двух начинок для соленых закусочных блинчиков. Их можно готовить по отдельности или вместе. Во втором случае каждый сможет выбрать ту, которая больше нравится. Рецептом поделились на ProstoWay.

Начинка с картофелем:

картофель — 5 шт.;

лук – 1 шт.;

соль и черный молотый перец – по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

Картошку сварить и сделать из нее пюре. По желанию можно добавить наполнитель, например, жареные грибы, ветчину, зелень, натертый сыр. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на растительном масле. Вымешайте с картофелем. Посолите и поперчите по вкусу.

Теперь начинку заверните в блины. Такая закуска получается очень сытной.

Начинка с крабовыми палочками:

крабовые палочки — 300-400 г;

лук – 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

масло;

соль, перец.

Способ приготовления:

Лук мелко нашинкуйте кубиком. Обжарьте ее на растительном масле.

Добавьте изрезанные крабовые палочки. Можно кружочками или кубиком.

Жарьте крабовые палочки с луком примерно 4-5 минут. Яйца отварить и порезать кубиками. Всё смешать, посолить и перемешать.

Начинка готова. Также мы говорили, как приготовить нежный омлет всего из двух ингредиентов.