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Овощи съедят вместе с пакетом: рецепт уникального летнего салата за 15 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Секрет в том, чтобы сложить все продукты в пакет
Секрет в том, чтобы сложить все продукты в пакет. Фото Порадниця

Это блюдо точно удивит всех

Летом всегда стараемся насладиться свежими овощами и фруктами. Но даже обычные свежие салаты могут легко надоесть.

На такой случай есть рецепт вкусных огурцов и помидоров по-корейски. О нем рассказали на портале " Главред ".

Ингредиенты:

  • Огурцы — 8 шт
  • Помидоры — 5 шт
  • Кабачки – 2 шт (небольшого размера)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп
  • Сахар — 1 чайная кровать
  • Соль — 1 чайная кровать
  • Уксус — 2 столовые ложки
  • Перец молотый
  • Перец чили

Способ приготовления:

  1. Все овощи хорошо промыть и просушить. Кабачки желательно выбирать молодые и не очень большие. Их следует почистить и порезать небольшими брусочками.
  2. Огурцы порезать на четверти. То же самое сделать и с помидорами.
  3. В зип-пакет переложить огурцы, кабачки, помидоры. Измельчить укроп и чеснок. Добавить к овощам. Влить уксус, добавить перец, соль, сахар.
  4. Закрыть пакет и все хорошо стряхнуть. Отправить в холодильник на 15 минут.

Через 15 минут овощи успеют пропитаться вкусами своих соседей по пакету. Но, если хотите добиться более насыщенного вкуса огурцов и помидоров, их можно оставить на несколько часов. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный и пышный омлет из двух ингредиентов.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Овощи #Салат #Огурцы