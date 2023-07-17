Овощи съедят вместе с пакетом: рецепт уникального летнего салата за 15 минут

Это блюдо точно удивит всех

Летом всегда стараемся насладиться свежими овощами и фруктами. Но даже обычные свежие салаты могут легко надоесть.

На такой случай есть рецепт вкусных огурцов и помидоров по-корейски. О нем рассказали на портале " Главред ".

Ингредиенты:

Огурцы — 8 шт

Помидоры — 5 шт

Кабачки – 2 шт (небольшого размера)

Чеснок — 2 зубчика

Укроп

Сахар — 1 чайная кровать

Соль — 1 чайная кровать

Уксус — 2 столовые ложки

Перец молотый

Перец чили

Способ приготовления:

Все овощи хорошо промыть и просушить. Кабачки желательно выбирать молодые и не очень большие. Их следует почистить и порезать небольшими брусочками. Огурцы порезать на четверти. То же самое сделать и с помидорами. В зип-пакет переложить огурцы, кабачки, помидоры. Измельчить укроп и чеснок. Добавить к овощам. Влить уксус, добавить перец, соль, сахар. Закрыть пакет и все хорошо стряхнуть. Отправить в холодильник на 15 минут.

Через 15 минут овощи успеют пропитаться вкусами своих соседей по пакету. Но, если хотите добиться более насыщенного вкуса огурцов и помидоров, их можно оставить на несколько часов. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный и пышный омлет из двух ингредиентов.