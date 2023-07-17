Овощи съедят вместе с пакетом: рецепт уникального летнего салата за 15 минут
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Это блюдо точно удивит всех
Летом всегда стараемся насладиться свежими овощами и фруктами. Но даже обычные свежие салаты могут легко надоесть.
На такой случай есть рецепт вкусных огурцов и помидоров по-корейски. О нем рассказали на портале " Главред ".
Ингредиенты:
- Огурцы — 8 шт
- Помидоры — 5 шт
- Кабачки – 2 шт (небольшого размера)
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп
- Сахар — 1 чайная кровать
- Соль — 1 чайная кровать
- Уксус — 2 столовые ложки
- Перец молотый
- Перец чили
Способ приготовления:
- Все овощи хорошо промыть и просушить. Кабачки желательно выбирать молодые и не очень большие. Их следует почистить и порезать небольшими брусочками.
- Огурцы порезать на четверти. То же самое сделать и с помидорами.
- В зип-пакет переложить огурцы, кабачки, помидоры. Измельчить укроп и чеснок. Добавить к овощам. Влить уксус, добавить перец, соль, сахар.
- Закрыть пакет и все хорошо стряхнуть. Отправить в холодильник на 15 минут.
Через 15 минут овощи успеют пропитаться вкусами своих соседей по пакету. Но, если хотите добиться более насыщенного вкуса огурцов и помидоров, их можно оставить на несколько часов. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный и пышный омлет из двух ингредиентов.