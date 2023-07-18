Для утреннего пробуждения: готовим самые вкусные творожные кексы
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Готовить их невероятно легко и просто
Если вы хотите порадовать своих родных вкусным завтраком, то вам очень нужен этот рецепт! Мы сегодня предлагаем приготовить невероятно нежные и ароматные творожные кексы.
Эти вкусные кексы готовятся очень быстро — просто смешайте в миске все подготовленные ингредиенты и вылейте тесто в форму. По желанию вы можете добавить в тесто свежие ягоды, сухофрукты и орехи. Shuba советует добавить грецкие орехи, изюм или любые сезонные ягоды.
Как приготовить творожные кексы
Ингредиенты на 6 порций:
- сыр кисломолочный — 200 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- масло сливочное 82% — 2 ст. л.;
- мука — 1 ст.;
- сахар — 1 ст.;
- сода пищевая — 1/2 ч. л.;
- сахар ванильный — 10 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Растопите сливочное масло удобным для вас способом.
- Смешайте в миске творог, яйца, сметану, растопленное масло. Просейте в миску муку, добавьте обычный и ванильный сахар, соду и щепотку соли. Все тщательно перемешайте.
- Вылейте тесто в смазанные маслом формочки для кексов и выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение около 30 минут.
Подавайте творожные кексы с любимым утренним кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита!