Для утреннего пробуждения: готовим самые вкусные творожные кексы

Готовить их невероятно легко и просто

Если вы хотите порадовать своих родных вкусным завтраком, то вам очень нужен этот рецепт! Мы сегодня предлагаем приготовить невероятно нежные и ароматные творожные кексы.

Эти вкусные кексы готовятся очень быстро — просто смешайте в миске все подготовленные ингредиенты и вылейте тесто в форму. По желанию вы можете добавить в тесто свежие ягоды, сухофрукты и орехи. Shuba советует добавить грецкие орехи, изюм или любые сезонные ягоды.

Как приготовить творожные кексы

Ингредиенты на 6 порций:

сыр кисломолочный — 200 г;

сметана — 2 ст. л.;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

масло сливочное 82% — 2 ст. л.;

мука — 1 ст.;

сахар — 1 ст.;

сода пищевая — 1/2 ч. л.;

сахар ванильный — 10 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло удобным для вас способом. Смешайте в миске творог, яйца, сметану, растопленное масло. Просейте в миску муку, добавьте обычный и ванильный сахар, соду и щепотку соли. Все тщательно перемешайте. Вылейте тесто в смазанные маслом формочки для кексов и выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение около 30 минут.

Подавайте творожные кексы с любимым утренним кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита!