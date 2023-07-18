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Для утреннего пробуждения: готовим самые вкусные творожные кексы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Самые вкусные творожные кексы
Самые вкусные творожные кексы. Фото shuba.life

Готовить их невероятно легко и просто

Если вы хотите порадовать своих родных вкусным завтраком, то вам очень нужен этот рецепт! Мы сегодня предлагаем приготовить невероятно нежные и ароматные творожные кексы.

Эти вкусные кексы готовятся очень быстро — просто смешайте в миске все подготовленные ингредиенты и вылейте тесто в форму. По желанию вы можете добавить в тесто свежие ягоды, сухофрукты и орехи. Shuba советует добавить грецкие орехи, изюм или любые сезонные ягоды.

Как приготовить творожные кексы

Ингредиенты на 6 порций:

  • сыр кисломолочный — 200 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • яйцо куриное, большое — 2 шт.;
  • масло сливочное 82% — 2 ст. л.;
  • мука — 1 ст.;
  • сахар — 1 ст.;
  • сода пищевая — 1/2 ч. л.;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Растопите сливочное масло удобным для вас способом.
  2. Смешайте в миске творог, яйца, сметану, растопленное масло. Просейте в миску муку, добавьте обычный и ванильный сахар, соду и щепотку соли. Все тщательно перемешайте.
  3. Вылейте тесто в смазанные маслом формочки для кексов и выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение около 30 минут.

Подавайте творожные кексы с любимым утренним кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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