Идеальный летний завтрак: рецепт персикового тирамису всего за 20 минут (видео)

Быстро и вкусно — это об этом десерте

Любите лакомиться домашними сладостями, но при этом не хотите тратить много времени на их приготовление? Идеальный летний вариант для вас — тирамису с персиком.

Десерт по рецепту футблогера anny.cooking в Instagram получается очень нежным, воздушным и в меру сладким. К тому же, вы приготовите его всего за 20 минут. Такой вкуснятиной с удовольствием будут лакомиться и взрослые, и дети.

Как приготовить тирамису - персиковый десерт

Ингредиенты:

24 шт. (1 упаковка) печенья савоярди;

500 г персиков + 2 ст. л. сахарной пудры;

350 мл сливок 33% жирности;

500 г маскарпоне;

80-100 г сахарной пудры;

+ 4 персика и мята для украшения торта.

Рецепт рассчитан на форму 20х30 см.

Способ приготовления:

Персики и сахарную пудру взбейте блендером, перетрите через сито от кожуры. Если десерт не планируете давать детям — добавьте 30-40 мл амаретто к персиковому пюре. Очень холодные жирные сливки взбейте миксером с сахарной пудрой до мягких пиков, добавьте маскарпоне и взбейте в течении 1-2 минуты до пышности. Савоярди смочите в пюре, выложите в форму, сверху распределите 1/2 крема и снова савоярди, снова крем, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 4-5 часов. Украсьте десерт персиками и мятой.

Его нужно быстро съесть, поэтому если вас всего два человека, то приготовьте по рецепту на пол порции. Не забудьте о любимом напитке!