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Идеальный летний завтрак: рецепт персикового тирамису всего за 20 минут (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой персиковый тирамису надо есть быстро
Такой персиковый тирамису надо есть быстро. Фото РБК-Украина

Быстро и вкусно — это об этом десерте

Любите лакомиться домашними сладостями, но при этом не хотите тратить много времени на их приготовление? Идеальный летний вариант для вас — тирамису с персиком.

Десерт по рецепту футблогера anny.cooking в Instagram получается очень нежным, воздушным и в меру сладким. К тому же, вы приготовите его всего за 20 минут. Такой вкуснятиной с удовольствием будут лакомиться и взрослые, и дети.

Как приготовить тирамису - персиковый десерт

Ингредиенты:

  • 24 шт. (1 упаковка) печенья савоярди;
  • 500 г персиков + 2 ст. л. сахарной пудры;
  • 350 мл сливок 33% жирности;
  • 500 г маскарпоне;
  • 80-100 г сахарной пудры;
  • + 4 персика и мята для украшения торта.

Рецепт рассчитан на форму 20х30 см.

Способ приготовления:

  1. Персики и сахарную пудру взбейте блендером, перетрите через сито от кожуры. Если десерт не планируете давать детям — добавьте 30-40 мл амаретто к персиковому пюре.
  2. Очень холодные жирные сливки взбейте миксером с сахарной пудрой до мягких пиков, добавьте маскарпоне и взбейте в течении 1-2 минуты до пышности.
  3. Савоярди смочите в пюре, выложите в форму, сверху распределите 1/2 крема и снова савоярди, снова крем, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 4-5 часов.
  4. Украсьте десерт персиками и мятой.

Его нужно быстро съесть, поэтому если вас всего два человека, то приготовьте по рецепту на пол порции. Не забудьте о любимом напитке!

Теги:
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