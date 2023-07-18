Даже не надо включать духовку: рецепт мясного пирога, который семья съест до последней крошки
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С этим рецептом справится даже начинающий кулинар
Мясной пирог – это практически всегда беспроигрышный вариант. Он может пригодиться как на завтрак, обед или ужин, так и как перекус, да и любят это блюдо все без исключения,
Рецепт от "1 хвилина" выручит вас всегда. Это отличный вариант для тех, у кого нет времени или духовки – приготовить его очень легко на сковороде. Готовы ли вы на такую вкуснятину потратить лишь считанные минуты своего времени?
Как приготовить мясной пирог
Ингредиенты
Для начинки:
- мясной фарш 450 г;
- лук репчатый 1 шт.;
- масло растительное рафинированное – 3-4 ст. л.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- сладкая паприка – 1 ч. л.;
- специи к мясу – 1 ч. л.
Для теста:
- яйца – 3 шт.;
- кефир – 200 мл;
- соль – 1/3 ч. л.;
- мука – 150 г;
- разрыхлитель – 1 пакет.
Для посыпки:
- 100 гр. твердого сыра или моцареллы, зелень укропа.
Рецепт рассчитан на выпекание в сковороде диаметром 24 см.
Способ приготовления:
- Разрежьте лук на средние кубики, положите в сковороду с предварительно разогретым маслом и пассируйте его.
- Сверху положите размороженный фарш и хорошо смешайте. Добавьте паприку и специи к мясу и снова перемешайте.
- Жарьте, пока не испарится полностью влага. При необходимости посолите.
- Для приготовления теста в глубокой посуде взбейте яйца, добавьте кефир, соль и просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно стать гладким и довольно редким.
- В сковороду с мясом вылейте тесто, равномерно распределяя его по поверхности. Закройте сковороду крышкой и выпекайте на самом маленьком огне 20 минут.
- Через 20 минут проверьте пирог на готовность. Если он готов, накройте его сверху пергаментом и плоской тарелкой и осторожно переверните мясом вверх. Уберите тарелку, снова поместите в сковороду и пропекайте еще на среднем огне 3-5 минут под закрытой крышкой.
- Когда пирог будет готов, посыпьте его натертым сыром сверху и нарезанным укропом, дайте ему постоять под крышкой еще пару минут, чтобы сыр расплавился.
Вкусный пирог готов. Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь вкуснятиной!