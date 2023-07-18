Лучше рецепта вы не найдете: такая картофельная запеканка разлетится горячей прямо из духовки
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Запеканка выручит, если надоел классический жареный картофель
Лучшие рецепты на обед или ужин — те, которые не требуют ни длительной подготовки, ни многочасового приготовления. Поэтому прекрасный вариант быстрого, но сытного блюда — запеканка.
"Мета" делится идеальным рецептом, как можно приготовить привычный картофель. На такую картофельную запеканку у вас уйдет не более получаса, а результат получится очень нежным и сливочным. Кстати, рецепт блюда — очень универсальный и вы можете с легкостью его видоизменять.
Как приготовить запеканку из картофеля
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- масло сливочное — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- молоко — 750 мл;
- сливки 30% — 250 мл;
- мускатный орех — 1 щепотка;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите картофель и нарежьте ломтиками толщиной около 5 мм.
- Включите духовку разогреваться до 180°C.
- В большой кастрюле или сотейнике вскипятите молоко с мускатным орехом и пропущенным через пресс зубчиками чеснока. Добавьте соль и перец.
- Как только масса закипит, положите в нее картофель и варите около 10 минут на среднем огне. Постоянно помешивайте, чтобы она не прилипла ко дну.
- Выложите все в большую форму для запекания.
- Залейте картофель сливками и притрусите стружкой холодного сливочного масла.
- Отправьте запекаться в духовку на 1 час. Дайте остыть в течение 5 минут перед подачей на стол.
Подавайте запеканку с любимым соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!