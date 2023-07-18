Лучше рецепта вы не найдете: такая картофельная запеканка разлетится горячей прямо из духовки

Запеканка выручит, если надоел классический жареный картофель

Лучшие рецепты на обед или ужин — те, которые не требуют ни длительной подготовки, ни многочасового приготовления. Поэтому прекрасный вариант быстрого, но сытного блюда — запеканка.

"Мета" делится идеальным рецептом, как можно приготовить привычный картофель. На такую картофельную запеканку у вас уйдет не более получаса, а результат получится очень нежным и сливочным. Кстати, рецепт блюда — очень универсальный и вы можете с легкостью его видоизменять.

Как приготовить запеканку из картофеля

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

масло сливочное — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

молоко — 750 мл;

сливки 30% — 250 мл;

мускатный орех — 1 щепотка;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите картофель и нарежьте ломтиками толщиной около 5 мм. Включите духовку разогреваться до 180°C. В большой кастрюле или сотейнике вскипятите молоко с мускатным орехом и пропущенным через пресс зубчиками чеснока. Добавьте соль и перец. Как только масса закипит, положите в нее картофель и варите около 10 минут на среднем огне. Постоянно помешивайте, чтобы она не прилипла ко дну. Выложите все в большую форму для запекания. Залейте картофель сливками и притрусите стружкой холодного сливочного масла. Отправьте запекаться в духовку на 1 час. Дайте остыть в течение 5 минут перед подачей на стол.

Подавайте запеканку с любимым соусом и наслаждайтесь. Приятного аппетита!