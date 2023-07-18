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Идеальное блюдо для жаркого лета: готовим бесподобный холодный борщ

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Летний вариант традиционного блюда - холодный освежающий борщ
Летний вариант традиционного блюда - холодный освежающий борщ. Фото hochu.ua

Просто залейте овощи бульоном

Если в жаркий день хочется чего-то холодного и освежающего, предлагаем приготовить холодный традиционный борщ. Он готовится из свежих сезонных овощей и собирается прямо перед употреблением.

Такой летний холодный борщ по рецепту Рixelinform – отличный вариант экономить время на приготовлении летнего блюда. Проголодавшись до ужина, можно просто достать овощную заготовку из холодильника и залить охлажденным бульоном. Именно такое блюдо ассоциируется с жарким летом и вкусом свежих сезонных овощей, сорванных на огороде или купленных на рынке.

Как приготовить летний холодный борщ

Ингредиенты:

  • 500 г лука;
  • 500 г моркови;
  • 500 г помидоров;
  • 1 кг свеклы;
  • 500 г болгарского перца;
  • 2 ст. л. соли;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 шт. чеснока;
  • 50 мл уксуса (9%).

Способ приготовления:

  1. Все овощи нужно помыть и очистить от кожуры.
  2. Лук необходимо нарезать мелкими кусочками, морковь со свеклой натереть на терке, нарезать перец. Очищенные от кожуры помидоры и чеснок необходимо превратить в пюре.
  3. Лук необходимо обжарить на сковороде до золотистой корочки, к нему добавляется морковь. Сюда же нужно добавить пюрированные помидоры, чеснок и тертая свекла.
  4. Овощи нужно потушить 5-7 минут. Добавить соль, сахар, уксус, специи и тушить на медленном огне еще 20-25 минут.
  5. Готовую и остывшую овощную смесь нужно переложить в банки, закрыть плотными крышками и хранить в холодильнике. При необходимости овощи положить в кастрюлю и залить кипяченной водой или бульоном.

При желании блюдо можно дополнить ветчиной, колбасками, зеленью и подавать с необычными потапцами. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Борщ #Готовим дома