Просто залейте овощи бульоном

Если в жаркий день хочется чего-то холодного и освежающего, предлагаем приготовить холодный традиционный борщ. Он готовится из свежих сезонных овощей и собирается прямо перед употреблением.

Такой летний холодный борщ по рецепту Рixelinform – отличный вариант экономить время на приготовлении летнего блюда. Проголодавшись до ужина, можно просто достать овощную заготовку из холодильника и залить охлажденным бульоном. Именно такое блюдо ассоциируется с жарким летом и вкусом свежих сезонных овощей, сорванных на огороде или купленных на рынке.

Как приготовить летний холодный борщ

Ингредиенты:

500 г лука;

500 г моркови;

500 г помидоров;

1 кг свеклы;

500 г болгарского перца;

2 ст. л. соли;

3 ст. л. сахара;

1 шт. чеснока;

50 мл уксуса (9%).

Способ приготовления:

Все овощи нужно помыть и очистить от кожуры. Лук необходимо нарезать мелкими кусочками, морковь со свеклой натереть на терке, нарезать перец. Очищенные от кожуры помидоры и чеснок необходимо превратить в пюре. Лук необходимо обжарить на сковороде до золотистой корочки, к нему добавляется морковь. Сюда же нужно добавить пюрированные помидоры, чеснок и тертая свекла. Овощи нужно потушить 5-7 минут. Добавить соль, сахар, уксус, специи и тушить на медленном огне еще 20-25 минут. Готовую и остывшую овощную смесь нужно переложить в банки, закрыть плотными крышками и хранить в холодильнике. При необходимости овощи положить в кастрюлю и залить кипяченной водой или бульоном.

При желании блюдо можно дополнить ветчиной, колбасками, зеленью и подавать с необычными потапцами. Приятного аппетита!