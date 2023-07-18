Идеальное блюдо для жаркого лета: готовим бесподобный холодный борщ
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Просто залейте овощи бульоном
Если в жаркий день хочется чего-то холодного и освежающего, предлагаем приготовить холодный традиционный борщ. Он готовится из свежих сезонных овощей и собирается прямо перед употреблением.
Такой летний холодный борщ по рецепту Рixelinform – отличный вариант экономить время на приготовлении летнего блюда. Проголодавшись до ужина, можно просто достать овощную заготовку из холодильника и залить охлажденным бульоном. Именно такое блюдо ассоциируется с жарким летом и вкусом свежих сезонных овощей, сорванных на огороде или купленных на рынке.
Как приготовить летний холодный борщ
Ингредиенты:
- 500 г лука;
- 500 г моркови;
- 500 г помидоров;
- 1 кг свеклы;
- 500 г болгарского перца;
- 2 ст. л. соли;
- 3 ст. л. сахара;
- 1 шт. чеснока;
- 50 мл уксуса (9%).
Способ приготовления:
- Все овощи нужно помыть и очистить от кожуры.
- Лук необходимо нарезать мелкими кусочками, морковь со свеклой натереть на терке, нарезать перец. Очищенные от кожуры помидоры и чеснок необходимо превратить в пюре.
- Лук необходимо обжарить на сковороде до золотистой корочки, к нему добавляется морковь. Сюда же нужно добавить пюрированные помидоры, чеснок и тертая свекла.
- Овощи нужно потушить 5-7 минут. Добавить соль, сахар, уксус, специи и тушить на медленном огне еще 20-25 минут.
- Готовую и остывшую овощную смесь нужно переложить в банки, закрыть плотными крышками и хранить в холодильнике. При необходимости овощи положить в кастрюлю и залить кипяченной водой или бульоном.
При желании блюдо можно дополнить ветчиной, колбасками, зеленью и подавать с необычными потапцами. Приятного аппетита!