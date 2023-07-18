Смешайте майонез, какао, муку и варенье: близкие не поверят, что вы готовите торт

Отличный вариант для семейных посиделок!

Если вы давно хотите испечь домашнее печенье, но все забываете купить для него сметану или кефир, то этот рецепт скорее всего для вас. Если в боковой двери холодильника у вас лежит пачка майонеза, то сейчас ее звездный час.

Конечно, если ваши близкие будут наблюдать за приготовлением шоколадного торта по рецепту "Це Смак", они немного удивятся. Но только до того момента, пока вы не поставите эту вкуснятину на стол: члены семьи сразу же обо всем забудут и с удовольствием сядут наминать десерт.

Как приготовить шоколадный торт из майонеза

Ингредиенты на 6 порций:

пшеничная мука – 3 ст.;

сахар – 300 г;

какао-порошок – 50 г;

майонез – 1,5 ст.;

вода – 1,5 ст.;

сода – 1,5 ч. л.;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

ванильный экстракт – 1 ч. л.;

подсолнечное масло, вишневое варенье – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В глубокой емкости смешайте муку с сахаром, какао, разрыхлителем и содой. Затем добавьте майонез, перемешайте все ложкой. Затем влейте воду и экстракт ванили, перемешайте – у вас должно получиться однородное жидкое тесто. Смажьте сливочным маслом две одинаковые круглые формы 22 см в диаметре. Залейте в них поровну майонезное тесто. Поочередно поставьте формы в предварительно разогретую до 175°С духовку. Готовьте каждый корж 30-40 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. После приготовления дайте коржам полностью остыть. Один из них смажьте вареньем или глазурью. Накройте начинку вторым коржом, полейте глазурью, оставьте в холодильнике на 3 часа.

Шоколадный торт на майонезе готов. Готовьте любимый напиток и наслаждайтесь! Приятного аппетита.