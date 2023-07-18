Французское блюдо из обычного картофеля: от такого гарнира никто не откажется

Прекрасный вариант гарнира или самостоятельного перекуса

Если вы любите картошку, но вам надоели традиционные блюда, такие как ароматные драники, обязательно попробуйте этот французский рецепт запеканки. Лучше выбирать для нее крахмалистый картофель.

На эту картофельную запеканку уйдет не более получаса – все остальное сделает духовка. Если хотите, посыпайте готовое блюдо в конце тертым сыром и украсьте листочками любимой зелени. Рецептом разделились на Meta.ua.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг;

Масло сливочное — 100 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Молоко – 750 мл;

Сливки 30% — 250 мл;

Мускатный орех – 1 щепотка;

Соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте картофель ломтиками толщиной около 5 мм. Включите разогреваться до 180°C. В большой кастрюле или сотейнике вскипятите молоко с мускатным орехом и пропущенными через пресс зубчиками чеснока. Добавьте соль и перец. Как только масса закипит, положите в нее картофель и варите около 10 минут на среднем огне. Постоянно помешивайте, чтобы она не прилипла ко дну. Выложите все в большую форму для запекания. Залейте картофель сливками и посыпайте стружкой холодного сливочного масла. Отправьте запекаться в духовку на 1 час. Дайте остыть в течение 5 минут перед подачей на стол.

Картофель по этому рецепту получается очень нежный, с насыщенным сливочным вкусом. Также мы рассказывали, как готовить вкусную запеканку с пряным фаршем.