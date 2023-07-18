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Оторваться получится, когда закончится: рецепт потрясающей консервированной кукурузы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Консервированная дома кукуруза
Консервированная дома кукуруза. Фото cesmak.info

Такая кукуруза получится ничуть не хуже магазинной

Консервированная кукуруза – очень вкусный продукт. Ее можно есть как самостоятельное блюдо, добавлять в салаты или даже в любимые котлеты.

Если сомневаются в качестве магазинной консервированной кукурузы, то приготовьте ее дома. По рецепту "Це Смак" это очень просто и гораздо вкуснее. Приготовите вы ее исключительно из натуральных продуктов, поэтому можно не бояться давать ее даже детям.

Как приготовить консервированную кукурузу

Ингредиенты на 8 порций:

  • кукуруза – 10 шт.;
  • красный перец – 1 шт.;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • яблочный уксус – 600 мл;
  • сахар – 225 г;
  • горчица – 1 ст. л.;
  • тмин – 1 ч. л.;
  • семена сельдерея – 0,5 ч. л.;
  • красный перец молотый – 0,5 ч. л.;
  • соль – 2 ч. л.;
  • черный перец молотый – 0,5 ч. л.;
  • вода – 65 мл;
  • кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Налейте в большую кастрюлю воду, доведите до кипения. Отправьте в кастрюлю кукурузу, доведите до кипения и варите 3 минуты. Поместите в миску с ледяной водой.
  2. Срежьте кукурузные зерна, порежьте кубиками лук и перец (острый добавляйте по желанию). Сложите кукурузу с овощами в миску.
  3. В большую кастрюлю налейте уксус, добавьте сахар, горчицу, тмин, сельдерей, красный перец, соль и черный перец. На среднем огне доведите до кипения.
  4. Добавьте кукурузную смесь и снова доведите до кипения. Варить на минимальном огне 12-15 минут. При появлении пены снимайте ее ложкой.
  5. Стерилизуйте банки и крышки.
  6. Смешайте кукурузный крахмал с водой и добавьте в кастрюлю. Размешайте до полного растворения и произведите средний огонь.
  7. Варите часто помешивая, пока масса не начнет густеть, примерно 5-7 минут.
  8. Переложите кукурузную смесь в банки, закройте крышками. Дайте остыть до комнатной температуры, затем уберите в холодильник. Для долгого хранения спрячьте в прохладное место.

Кстати, кукурузу законсервировать можно целыми кочанами. Попробуйте — и вы будете закрывать и так, и так.

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