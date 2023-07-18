Оторваться получится, когда закончится: рецепт потрясающей консервированной кукурузы

Такая кукуруза получится ничуть не хуже магазинной

Консервированная кукуруза – очень вкусный продукт. Ее можно есть как самостоятельное блюдо, добавлять в салаты или даже в любимые котлеты.

Если сомневаются в качестве магазинной консервированной кукурузы, то приготовьте ее дома. По рецепту "Це Смак" это очень просто и гораздо вкуснее. Приготовите вы ее исключительно из натуральных продуктов, поэтому можно не бояться давать ее даже детям.

Как приготовить консервированную кукурузу

Ингредиенты на 8 порций:

кукуруза – 10 шт.;

красный перец – 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

яблочный уксус – 600 мл;

сахар – 225 г;

горчица – 1 ст. л.;

тмин – 1 ч. л.;

семена сельдерея – 0,5 ч. л.;

красный перец молотый – 0,5 ч. л.;

соль – 2 ч. л.;

черный перец молотый – 0,5 ч. л.;

вода – 65 мл;

кукурузный крахмал – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Налейте в большую кастрюлю воду, доведите до кипения. Отправьте в кастрюлю кукурузу, доведите до кипения и варите 3 минуты. Поместите в миску с ледяной водой. Срежьте кукурузные зерна, порежьте кубиками лук и перец (острый добавляйте по желанию). Сложите кукурузу с овощами в миску. В большую кастрюлю налейте уксус, добавьте сахар, горчицу, тмин, сельдерей, красный перец, соль и черный перец. На среднем огне доведите до кипения. Добавьте кукурузную смесь и снова доведите до кипения. Варить на минимальном огне 12-15 минут. При появлении пены снимайте ее ложкой. Стерилизуйте банки и крышки. Смешайте кукурузный крахмал с водой и добавьте в кастрюлю. Размешайте до полного растворения и произведите средний огонь. Варите часто помешивая, пока масса не начнет густеть, примерно 5-7 минут. Переложите кукурузную смесь в банки, закройте крышками. Дайте остыть до комнатной температуры, затем уберите в холодильник. Для долгого хранения спрячьте в прохладное место.

Кстати, кукурузу законсервировать можно целыми кочанами. Попробуйте — и вы будете закрывать и так, и так.