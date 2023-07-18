Забудете об выпечке и доставке: самая простая пицца на сковороде за считанные минуты

Прекрасный вариант быстрого перекуса

Мы рассказывали, как приготовить вкусный картофельный гратен. Это несложно, но иногда готовое блюдо на перекус нужно буквально мгновенно. На такой случай делимся рецептом вкусной пиццы на сковороде.

Как ее готовить, рассказали на портале "Советница". Быстрое универсальное тесто, а начинку можно взять ту, которая вам нравится.

Ингредиенты:

2 яйца

4 столовые ложки сметаны

3 столовые ложки майонеза

9 столовых ложек без верха муки

щепотка соли

ветчина

твердый сыр

зелень

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты, тщательно перемешайте. Тесто должно быть редким, как на оладьи. Разогреть сковородку, налить на донышко немного масла. Вылить тесто, поверх него немного кетчупа и равномерно распределить начинку. Наполнение любое: ветчина, шампиньоны, колбаса. Можно добавить лук, помидоры, сладкий перец, ломтики ананасов, зелень и т.д. Сверху натереть сыр. Накрыть сковороду крышкой и жарить на маленьком огне 10-12 минут. Затем, не снимая крышку, еще 10 мин. подождать, пока дойдет.

Пицца выходит очень вкусная. Прекрасный вариант быстрого перекуса. Также мы рассказывали, как приготовить маринованный салат из овощей.