"Генеральский": вкусный и яркий салат на зиму, который съедят до последней банки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 1331
Прекрасный способ сохранить свежие овощи
Мы рассказывали, как сохранить огурцы в маринаде зелеными и хрустящими. Теперь делимся рецептом вкусного салата на зиму.
На портале "Фокус" рассказали, как приготовить очень интересный салат впрок. В зимние месяцы он будет радовать своим вкусом, ароматом и яркими красками. Рецепт приведен в расчете на три литра салата.
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- огурцы – 1 кг;
- репчатый лук — 300 г;
- капуста — 300 г;
- сладкий перец — 300 г;
- морковь — 200 гр;
- соль – 2 ст. л;
- сахар — 100 г;
- уксус 9% — 80 мл;
- растительное масло – 150 мл;
- свежая зелень (петрушка, укроп) – большой пучок;
- перец чили (по желанию) – 1 шт.
Способ приготовления:
- Первый этап – подготовить все овощи. Их следует брать только свежими и хорошего качества: никаких подгнивших помидоров или вялых огурцов.
- Овощи помыть, почистить и измельчить. Да, огурцы необходимо нарезать кружочками и сложить в глубокую кастрюлю или таз.
- Капусту мелко нашинковать, помидоры нарезать полукольцами, морковь разрезать пополам, затем снова пополам и мелко нарезать. Чтобы тратить меньше времени, ее можно натереть на терке для моркови по-корейски.
- Перец нарезать тонкими полукольцами, лук полукольцами. Свежую зелень мелко порубить. Острый перец порезать кольцами.
- Все овощи перемешать, добавить соль, сахар, растительное масло, уксус, снова все перемешать и дать постоять три часа, перемешивая салат через каждые 30 минут. За это время он выделит много сока.
- Через три часа разложить салат по стерилизованным банкам и долить маринадом вверх банок. Прикрыть стерильными крышками.
- На дно глубокой кастрюли постелить полотенце, сверху поставить банки, покрытые крышками. Налить воду в плечики банок. Литровые банки стерилизовать 30 минут, пол-литровые — 20 минут.
Закрутить, перевернуть крышкой вниз и укутать до полного охлаждения, после чего поставить в погреб или темный амбар. Также мы делились рецептом простого варенья из смородины.