"Генеральский": вкусный и яркий салат на зиму, который съедят до последней банки

Прекрасный способ сохранить свежие овощи

Мы рассказывали, как сохранить огурцы в маринаде зелеными и хрустящими. Теперь делимся рецептом вкусного салата на зиму.

На портале "Фокус" рассказали, как приготовить очень интересный салат впрок. В зимние месяцы он будет радовать своим вкусом, ароматом и яркими красками. Рецепт приведен в расчете на три литра салата.

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

огурцы – 1 кг;

репчатый лук — 300 г;

капуста — 300 г;

сладкий перец — 300 г;

морковь — 200 гр;

соль – 2 ст. л;

сахар — 100 г;

уксус 9% — 80 мл;

растительное масло – 150 мл;

свежая зелень (петрушка, укроп) – большой пучок;

перец чили (по желанию) – 1 шт.

Способ приготовления:

Первый этап – подготовить все овощи. Их следует брать только свежими и хорошего качества: никаких подгнивших помидоров или вялых огурцов. Овощи помыть, почистить и измельчить. Да, огурцы необходимо нарезать кружочками и сложить в глубокую кастрюлю или таз. Капусту мелко нашинковать, помидоры нарезать полукольцами, морковь разрезать пополам, затем снова пополам и мелко нарезать. Чтобы тратить меньше времени, ее можно натереть на терке для моркови по-корейски. Перец нарезать тонкими полукольцами, лук полукольцами. Свежую зелень мелко порубить. Острый перец порезать кольцами. Все овощи перемешать, добавить соль, сахар, растительное масло, уксус, снова все перемешать и дать постоять три часа, перемешивая салат через каждые 30 минут. За это время он выделит много сока. Через три часа разложить салат по стерилизованным банкам и долить маринадом вверх банок. Прикрыть стерильными крышками. На дно глубокой кастрюли постелить полотенце, сверху поставить банки, покрытые крышками. Налить воду в плечики банок. Литровые банки стерилизовать 30 минут, пол-литровые — 20 минут.

Закрутить, перевернуть крышкой вниз и укутать до полного охлаждения, после чего поставить в погреб или темный амбар. Также мы делились рецептом простого варенья из смородины.