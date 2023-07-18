Прекрасное блюдо за считанные минуты: ужин на всю семью в одной сковороде
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Вкусный и сочный пирог в сковороде
Мы делились рецептом простой пиццы на сковороде. Теперь рассказываем, как приготовить полноценный обед или ужин – сочный мясной пирог.
Рецептом поделились на портале "1 минута". Количество ингредиентов рассчитано на выпекание в сковороде диаметром 24 см. В результате вы получите пирог весом примерно 1 кг.
Ингредиенты:
- Мясной фарш — 450 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло растительное рафинированное — 3-4 столовых ложки.
- Соль по вкусу – 1/2 чайной ложки
- Сладкая паприка — 1 чайная ложка
- Специи к мясу – 1 чайная ложка
Для теста:
- Яйца — 3 шт
- Кефир — 200 мл
- Соль — 1/3 чайной ложки
- Мука — 150 г
- Разрыхлитель — 1 пакет
- Сыр твердый — 100 г
- зелень укропа
Способ приготовления:
- Разрежьте лук на средние кубики и положите в сковороду с предварительно разогретым маслом и спарируйте. Жарьте пока не испарится полностью влага. Попробуйте на соль и добавьте, если нужно.
- Далее приготовим тесто. Разбейте в глубокой посуде яйца. Размешайте их.
- Добавьте кефир, соль и просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Оно должно стать гладким и довольно жидким.
- В сковороду с мясом выливаем тесто, равномерно распределяя его по поверхности. Закройте крышкой сковороду и выпекайте на самом маленьком огне 20 минут.
- Если в крышке отверстия нет, периодически открывайте сковороду и протирайте от конденсата крышку. После 20 минут выпечки снимите крышку, проверьте, прокалывая пирог зубочисткой, на готовность. Если пирог готов, накройте его сверху пергаментом и плоской тарелкой и осторожно переверните мясом вверх.
- Убрав тарелку, снова поместите в сковороду и пропекайте еще на среднем огне 3-5 минут под закрытой крышкой. Когда выйдет время, пирог посыпьте сверху натертым сыром и измельченным укропом и дайте ему постоять под крышкой еще пару минут, чтобы сыр расплавился.
Мясо в таком пироге остается сочным. Также мы рассказывали, как готовить картофельный гратен.