Прекрасное блюдо за считанные минуты: ужин на всю семью в одной сковороде

Вкусный и сочный пирог в сковороде

Мы делились рецептом простой пиццы на сковороде. Теперь рассказываем, как приготовить полноценный обед или ужин – сочный мясной пирог.

Рецептом поделились на портале "1 минута". Количество ингредиентов рассчитано на выпекание в сковороде диаметром 24 см. В результате вы получите пирог весом примерно 1 кг.

Ингредиенты:

Мясной фарш — 450 г

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное рафинированное — 3-4 столовых ложки.

Соль по вкусу – 1/2 чайной ложки

Сладкая паприка — 1 чайная ложка

Специи к мясу – 1 чайная ложка

Для теста:

Яйца — 3 шт

Кефир — 200 мл

Соль — 1/3 чайной ложки

Мука — 150 г

Разрыхлитель — 1 пакет

Сыр твердый — 100 г

зелень укропа

Способ приготовления:

Разрежьте лук на средние кубики и положите в сковороду с предварительно разогретым маслом и спарируйте. Жарьте пока не испарится полностью влага. Попробуйте на соль и добавьте, если нужно. Далее приготовим тесто. Разбейте в глубокой посуде яйца. Размешайте их. Добавьте кефир, соль и просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Оно должно стать гладким и довольно жидким. В сковороду с мясом выливаем тесто, равномерно распределяя его по поверхности. Закройте крышкой сковороду и выпекайте на самом маленьком огне 20 минут. Если в крышке отверстия нет, периодически открывайте сковороду и протирайте от конденсата крышку. После 20 минут выпечки снимите крышку, проверьте, прокалывая пирог зубочисткой, на готовность. Если пирог готов, накройте его сверху пергаментом и плоской тарелкой и осторожно переверните мясом вверх. Убрав тарелку, снова поместите в сковороду и пропекайте еще на среднем огне 3-5 минут под закрытой крышкой. Когда выйдет время, пирог посыпьте сверху натертым сыром и измельченным укропом и дайте ему постоять под крышкой еще пару минут, чтобы сыр расплавился.

Мясо в таком пироге остается сочным. Также мы рассказывали, как готовить картофельный гратен.