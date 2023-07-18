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Рецепт с детства: фантастический клубничный торт без выпечки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Приготовьте его, пока есть клубника
Приготовьте его, пока есть клубника. Фото shuba.life

Торт получается безумно вкусным

Рецепты десертов без выпечки очень выручают летом – когда из-за жары совсем не хочется иметь дело с горячей духовкой. Если вы уже готовили вкусные пирожные с малиной, обратите внимание на этот рецепт клубничного торта.

Для него не нужно готовить тесто или лепешки, а крем – самое простое из того, что вы готовили. Это хит лета, который вы будете повторять каждый год в сезон клубники. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Песочное печенье — 250 г
  • Сметана — 400 г
  • Йогурт — 300 г
  • Сахар ванильный — 15 г
  • Сахарная пудра — 4 ст. л.
  • Клубника — 250 г

Способ приготовления:

  1. Выложите слой печенья на дно формы для выпечки. Смешайте сметану (или можно использовать жирные сливки), йогурт, ванильный сахар, сахарную пудру и чуть-чуть нарезанной клубники в большой миске.
  2. Смешивайте крем, пока он не приобретет приятный розовый цвет. Нанесите немного крема на печенье, выложите сверху очищенную и нарезанную клубнику.
  3. Затем добавьте еще один слой печенья и продолжайте, пока продукты не закончатся. Смажьте торт кремом и украсьте кусочками клубники.

Перед подачей оставьте клубничный торт на 4-5 часов в холодильнике, лучше – на всю ночь. Также мы рассказывали, как приготовить дома ленивые вареники.

Теги:
#Рецепт #Клубника #Торт #Десерт