Рецепт с детства: фантастический клубничный торт без выпечки

Торт получается безумно вкусным

Рецепты десертов без выпечки очень выручают летом – когда из-за жары совсем не хочется иметь дело с горячей духовкой. Если вы уже готовили вкусные пирожные с малиной, обратите внимание на этот рецепт клубничного торта.

Для него не нужно готовить тесто или лепешки, а крем – самое простое из того, что вы готовили. Это хит лета, который вы будете повторять каждый год в сезон клубники. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Песочное печенье — 250 г

Сметана — 400 г

Йогурт — 300 г

Сахар ванильный — 15 г

Сахарная пудра — 4 ст. л.

Клубника — 250 г

Способ приготовления:

Выложите слой печенья на дно формы для выпечки. Смешайте сметану (или можно использовать жирные сливки), йогурт, ванильный сахар, сахарную пудру и чуть-чуть нарезанной клубники в большой миске. Смешивайте крем, пока он не приобретет приятный розовый цвет. Нанесите немного крема на печенье, выложите сверху очищенную и нарезанную клубнику. Затем добавьте еще один слой печенья и продолжайте, пока продукты не закончатся. Смажьте торт кремом и украсьте кусочками клубники.

Перед подачей оставьте клубничный торт на 4-5 часов в холодильнике, лучше – на всю ночь. Также мы рассказывали, как приготовить дома ленивые вареники.