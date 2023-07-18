Рецепт с детства: фантастический клубничный торт без выпечки
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Торт получается безумно вкусным
Рецепты десертов без выпечки очень выручают летом – когда из-за жары совсем не хочется иметь дело с горячей духовкой. Если вы уже готовили вкусные пирожные с малиной, обратите внимание на этот рецепт клубничного торта.
Для него не нужно готовить тесто или лепешки, а крем – самое простое из того, что вы готовили. Это хит лета, который вы будете повторять каждый год в сезон клубники. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Песочное печенье — 250 г
- Сметана — 400 г
- Йогурт — 300 г
- Сахар ванильный — 15 г
- Сахарная пудра — 4 ст. л.
- Клубника — 250 г
Способ приготовления:
- Выложите слой печенья на дно формы для выпечки. Смешайте сметану (или можно использовать жирные сливки), йогурт, ванильный сахар, сахарную пудру и чуть-чуть нарезанной клубники в большой миске.
- Смешивайте крем, пока он не приобретет приятный розовый цвет. Нанесите немного крема на печенье, выложите сверху очищенную и нарезанную клубнику.
- Затем добавьте еще один слой печенья и продолжайте, пока продукты не закончатся. Смажьте торт кремом и украсьте кусочками клубники.
Перед подачей оставьте клубничный торт на 4-5 часов в холодильнике, лучше – на всю ночь. Также мы рассказывали, как приготовить дома ленивые вареники.