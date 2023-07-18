Бюджетный ужин на всю семью: домашние съедят вместе с тарелкой
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Блюдо получается чрезвычайно сытным
Запеканки – любимый тип блюда у многих кулинаров. Они очень помогают, когда нужно быстро приготовить ужин. Если вы уже готовили блюдо с пряным фаршем, обратите внимание на этот бюджетный рецепт.
Продукты нужны самые простые – лапша, куриные сердечки, немного овощей, сыра и орегано. Этого будет достаточно, чтобы создать поистине удивительное блюдо. Рецептом разделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Лапша — 400 г
- Куриные сердечки — 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Томаты – 1 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Молоко – 150 мл
- Сыр твердый — 200 г
- Масло сливочное — 40 г
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Куриные сердечки очистите от пленок, помойте и мелко нашинкуйте. Лук очистите и нашаткуйте. Помидор промойте и нарежьте кубиками. Сыр натрите.
- Нагрейте сковороду с маслом, положите лук и сердечки. Жарьте, помешивая, 7 минут. Посолите, поперчите, добавьте помидоры, орегано, перемешайте и протушите вместе 3 минуты.
- Лапшу положите в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут. Затем откиньте на дуршлаг.
- В форму, смазанную маслом, положите половину лапши и посыпьте половиной сыра. Сверху выложите сердечки, накройте их остальными лапшами.
- Яйца взбейте с молоком и солью и полейте запеканку. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 25-30 минут при температуре 180°C до зарумянивания.
Запеканка получается очень сытная и вкусная. Также мы рассказывали, как приготовить картофельный гратен.