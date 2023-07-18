Бюджетный ужин на всю семью: домашние съедят вместе с тарелкой

Блюдо получается чрезвычайно сытным

Запеканки – любимый тип блюда у многих кулинаров. Они очень помогают, когда нужно быстро приготовить ужин. Если вы уже готовили блюдо с пряным фаршем, обратите внимание на этот бюджетный рецепт.

Продукты нужны самые простые – лапша, куриные сердечки, немного овощей, сыра и орегано. Этого будет достаточно, чтобы создать поистине удивительное блюдо. Рецептом разделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Лапша — 400 г

Куриные сердечки — 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Томаты – 1 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Молоко – 150 мл

Сыр твердый — 200 г

Масло сливочное — 40 г

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Куриные сердечки очистите от пленок, помойте и мелко нашинкуйте. Лук очистите и нашаткуйте. Помидор промойте и нарежьте кубиками. Сыр натрите. Нагрейте сковороду с маслом, положите лук и сердечки. Жарьте, помешивая, 7 минут. Посолите, поперчите, добавьте помидоры, орегано, перемешайте и протушите вместе 3 минуты. Лапшу положите в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут. Затем откиньте на дуршлаг. В форму, смазанную маслом, положите половину лапши и посыпьте половиной сыра. Сверху выложите сердечки, накройте их остальными лапшами. Яйца взбейте с молоком и солью и полейте запеканку. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 25-30 минут при температуре 180°C до зарумянивания.

Запеканка получается очень сытная и вкусная. Также мы рассказывали, как приготовить картофельный гратен.