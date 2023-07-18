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Бюджетный ужин на всю семью: домашние съедят вместе с тарелкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант дешевой запеканки
Прекрасный вариант дешевой запеканки. Фото shuba.life

Блюдо получается чрезвычайно сытным

Запеканки – любимый тип блюда у многих кулинаров. Они очень помогают, когда нужно быстро приготовить ужин. Если вы уже готовили блюдо с пряным фаршем, обратите внимание на этот бюджетный рецепт.

Продукты нужны самые простые – лапша, куриные сердечки, немного овощей, сыра и орегано. Этого будет достаточно, чтобы создать поистине удивительное блюдо. Рецептом разделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Лапша — 400 г
  • Куриные сердечки — 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Томаты – 1 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Молоко – 150 мл
  • Сыр твердый — 200 г
  • Масло сливочное — 40 г
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриные сердечки очистите от пленок, помойте и мелко нашинкуйте. Лук очистите и нашаткуйте. Помидор промойте и нарежьте кубиками. Сыр натрите.
  2. Нагрейте сковороду с маслом, положите лук и сердечки. Жарьте, помешивая, 7 минут. Посолите, поперчите, добавьте помидоры, орегано, перемешайте и протушите вместе 3 минуты.
  3. Лапшу положите в кипящую подсоленную воду и варите 5 минут. Затем откиньте на дуршлаг.
  4. В форму, смазанную маслом, положите половину лапши и посыпьте половиной сыра. Сверху выложите сердечки, накройте их остальными лапшами.
  5. Яйца взбейте с молоком и солью и полейте запеканку. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 25-30 минут при температуре 180°C до зарумянивания.

Запеканка получается очень сытная и вкусная. Также мы рассказывали, как приготовить картофельный гратен.

Теги:
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