Шварценеггер рекомендует: такой тост с авокадо можно приготовить всего за 10 минут

Вкусное, сытное, полезное блюдо готовится за считанные минуты

"Это одно из моих любимых блюд на завтрак, перекус или обед. И приготовление занимает около 10 минут. Все, что вам нужно, это немного хлеба (я предпочитаю хлеб на закваске из местной пекарни), яйца, сливочное или оливковое масло и авокадо. Да, это тосты с авокадо, но это отличное сочетание углеводов, здорового жира и белка", — именно так рассказывает о своем любимом завтраке Арнольд Шварцнеггер.

Приготовить такое вкусное и полезное блюдо по рецепту Shuba можно всего за 10 минут. Попробуйте — и, возможно, вы будете начинать свой день также с этого блюда

Как приготовить авокадо-тост

Ингредиенты на 2 порции

авокадо — 1 шт.;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

хлеб ржаной, ломтики — 2 шт.;

масло оливковое Extra Virgin, приправа "Итальянские травы", соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте в сковороде оливковое масло, вбейте два яйца, посолите и приготовьте так, как любите — до полного или частичного застывания желтка. Два ломтика хлеба поджарьте в тостере или на сухой антипригарной сковороде до румяной корочки. Разрежьте авокадо, удалите косточку и извлеките мякоть. Раздавите ее в миске вилкой до состояния пюре. Добавьте соль и специи. Намажьте авокадовую пасту на 2 кусочка хлеба, сверху выложите по яйцу.

Отличным продолжением завтрака будет любимый ароматный кофе. Начинайте день с удовольствием!