Рецепт, с которым вы забудете дорогу в магазин: такой шоколад вы приготовите всего из 4 ингредиентов

Немного времени, простейшие продукты — и вы лакомитесь потрясающим десертом

Что может быть лучше магазинных сладостей? Только непревзойденные сладости, приготовленные собственноручно.

Именно поэтому мы с Shuba предлагаем приготовить дома шоколад. Он получится гораздо полезнее и вкуснее покупного. Только выбирайте для приготовления вкусняшки качественный какао-порошок с высоким процентом жирности, молоко с высоким процентом жирности и натуральное сливочное масло. Проявив фантазию, вы можете добавить в шоколадную массу поджаренный фундук, кешью или грецкие орехи, вяленые ягоды или рисовые шарики.

Как приготовить домашний шоколад из какао и молока

Ингредиенты на 6 порций:

молоко 3,2% — 180 мл;

какао — 100 г;

масло сливочное 82% — 50 г;

сахар — 50 г.

Способ приготовления:

Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками. Влейте молоко в кастрюлю с толстым дном, добавьте кусочки масла. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь, доведите до кипения, но не кипятите. Снимите кастрюлю с огня, перемешайте, пока масло не растворится. Всыпьте в горячее молоко сахар, перемешайте до полного растворения. Всыпьте в кастрюлю какао-порошок. Перемешайте до однородности. Если смесь слишком вязкая, долейте немного горячего молока и снова хорошо перемешайте. Если шоколад редкий, поставьте кастрюлю на огонь и уварите до загустения, помешивая венчиком. Разлейте готовую смесь в форму и охладите до комнатной температуры. Затем поставьте шоколад в морозилку на 2-3 часа.

Такой шоколад очень быстро тает. Помните об этом, когда вы будете извлекать его и подавать с любимым какао.