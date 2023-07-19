Бюджетная вкуснятина к чаю: простой десерт, от которого через минуту не останется ни кусочка
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Простые ингредиенты и немного времени — все, что вам нужно для приготовления такой вкусняшки
Домашняя выпечка на дрожжевом тесте — это так просто и вкусно! Если вы любите пышные оладьи, то тогда вам точно понравятся эти сахарные завиванцы.
Их можно готовить тогда, когда нет времени или сил выпекать что-то более грандиозное, но очень хочется сладенького. Готовятся такие завиванцы из простых продуктов, которые точно есть у вас дома. Shuba советует выложить яйца и сливочное масло из холодильника заранее — они должны стать комнатной температуры. К тесту можно добавить изюм, можно сделать десерт чуть слаще — ориентируйтесь на ваши собственные вкусы.
Как приготовить сахарные завиванцы
Ингредиенты на 10 порций:
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- масло сливочное 82% — 140 г;
- сахар — 80 г;
- дрожжи прессованные — 15 г;
- молоко 3,2% — 60 мл;
- мука — 360 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- В миске смешайте дрожжи, 1 ч. л. сахара из общего количества, 1 ч. л. муки и теплое молоко. Размешайте до однородности, поставьте в теплое место на 10 минут.
- В отдельной миске смешайте миксером размягченное сливочное масло, обычный и ванильный сахар, щепотку соли на высокой скорости в течение 3 минут. По одному добавьте яйца, каждый раз хорошо перемешивая миксером.
- Добавьте дрожжи в тесто и взбейте миксером в течение 1 минуты. Постепенно всыпьте просеянную муку, замешайте нежное и мягкое тесто. Накройте полотенцем и оставьте на столе на 10 минут.
- Разделите тесто на 2 части, раскатайте обе в тонкие прямоугольные пласты. Посыпьте сахаром и равномерно распределите. Разрежьте пласты на полоски шириной до 5 см. Каждую полоску сверните в рулетик. Снова обмакните в сахар.
- Готовые рулетики выложите на застеленный пергаментной бумагой противень и выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение 20 минут.
Дайте готовому печенью остыть и подавайте с любимым чаем или кофе. Приятного аппетита!