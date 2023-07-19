Самая простая сезонная выпечка: несколько минут – и пирог на столе

Идеальный вариант к чаю или кофе

Мы рассказывали, что добавить ко дну формы шарлотки, чтобы выпечка была особенно пышной. Теперь делимся простой рецептом пирога с сезонной ягодой – вишней

Обязательно попытайтесь приготовить его, пока есть ягоды. Рецептом на форму 22 см поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

4 средних яйца

200 г сахара

140 г муки

щепотка соли

2 чайные ложки ванильного сахара

цедра половины лимона

400 г вишен

сахарная пудра

Способ приготовления:

Сразу включить духовку разогреваться до 170 градусов. С вишен удалить косточки. Белки отделить от желтков. Взбить белки вместе с солью в пышную неустойчивую пену. Продолжая взбивать на средней скорости, постепенно, очень медленно всыпать сахар и ванилин тоненькой струйкой. Взбивать на плотную пенку. По одному подмешайте желтки, немного взбивая. В два приема подсыпать муку, добавить тертую цедру, недолго взбить на невысокой скорости. Переложить тесто в застеленную пергаментом форму, разровнять. Сверху – вишни, немного утопляя. Выпекать 45 мин. (время выпечки зависит от особенностей духовки). Готовность проверить шпажкой. Достать из духовки, дать немного остыть.

Перед подачей шарлотку следует присыпать сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные ленивые вареники.