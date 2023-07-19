Бюджетный ленивый завтрак: испанский картофельный омлет

Прекрасный вариант быстрого завтрака

Мы рассказывали, как приготовить пышный классический омлет из двух ингредиентов. Но и он со временем может надоесть. На такой случай делимся простым рецептом испанского картофельного омлета.

Блюдо, состоящее из простых продуктов, но при этом невероятно вкусное – это испанская тортилья. Рецептом на 2 порции поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

3 средние картофелины

1 небольшая луковица

4 яйца

2 зубчика чеснока

масло

соль

Способ приготовления:

Нарезать картофель тонкими ломтиками. Луковицу – тонкими полукольцами. Чеснок измельчить. Сковороду поставить на огонь чуть ниже среднего разогреть масло. Важно, чтобы масло окутало все кусочки картофеля и лука, чтобы они хорошо размягчились. Добавить в сковороду лук и чеснок и готовить в течение минуты. Выложить картофель, посолить и готовить около 10 мин. до мягкости, аккуратно перемешивая картофель и стараясь его не поломать. Разбить яйца в большую миску, посолить, добавить столовую ложку воды и взбить венчиком. Когда картофель будет готов, переложить его в миску и осторожно перемешать с яичной смесью. Повернуть содержимое миски в сковороду и разровнять. Готовить тортилью несколько минут на слабом огне под крышкой. Когда края начнут вскакивать, лопаткой аккуратно отделить их от бортов сковороды, приподнимая омлет. Затем осторожно перевернуть тортилью с помощью тарелки. Для этого накрыть широкой тарелкой сковородку, аккуратно перевернуть на нее омлет. Затем с тарелки повернуть тортилью на сковородку сырым боком – так она останется целой. Жарить еще 3-4 мин, затем дать постоять в сковороде еще 2 мин. Нарезать на порции и сразу подавать.

Блюдо получается ароматным и очень вкусным. Также мы рассказывали, как готовить картофельный гратен.