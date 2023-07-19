Завтрак обещает быть вкусным: такие творожные оладьи разбудят лучше будильника
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Отличный выбор для вкусного начала дня
Оладьи – идеальное блюдо для завтрака, которые с легкостью могут заменить даже хлеб, булки и пироги. Ведь подавать и готовить их можно на разном тесте и с разными начинками, как со сладкими, так и с солеными.
Творожные оладьи по рецепту Prostoway — отличный выбор для сытного завтрака. Они получаются очень мягкими, воздушными, нежными и невероятно ароматными. Ваши родные вряд ли удержатся и съедят несколько штук еще до подачи на стол. Попробуйте этот рецепт — и он точно станет вашим любимым.
Как приготовить сырные оладьи на кефире
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 15 г;
- кефир — 150 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 1 ст.л.;
- ванилин — щепотка;
- мука — 150 г;
- сода – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- В миску положите кисломолочный творог, сахар, ванилин. Перемешайте все тщательно вилкой.
- К массе добавьте кефир и яйцо, перемешайте ее еще раз.
- Муку смешайте с содой. Постепенно добавляйте в творожную массу и вымешивайте. Тесто должно получиться достаточно плотным и густым.
- На хорошо разогретую сковороду ложкой выкладывайте оладьи и жарьте на небольшом огне с накрытой крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте невероятные творожные оладьи с домашним шоколадом и наслаждайтесь! Приятного пробуждения!