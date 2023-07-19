Завтрак обещает быть вкусным: такие творожные оладьи разбудят лучше будильника

Отличный выбор для вкусного начала дня

Оладьи – идеальное блюдо для завтрака, которые с легкостью могут заменить даже хлеб, булки и пироги. Ведь подавать и готовить их можно на разном тесте и с разными начинками, как со сладкими, так и с солеными.

Творожные оладьи по рецепту Prostoway — отличный выбор для сытного завтрака. Они получаются очень мягкими, воздушными, нежными и невероятно ароматными. Ваши родные вряд ли удержатся и съедят несколько штук еще до подачи на стол. Попробуйте этот рецепт — и он точно станет вашим любимым.

Как приготовить сырные оладьи на кефире

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 15 г;

кефир — 150 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 1 ст.л.;

ванилин — щепотка;

мука — 150 г;

сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

В миску положите кисломолочный творог, сахар, ванилин. Перемешайте все тщательно вилкой. К массе добавьте кефир и яйцо, перемешайте ее еще раз. Муку смешайте с содой. Постепенно добавляйте в творожную массу и вымешивайте. Тесто должно получиться достаточно плотным и густым. На хорошо разогретую сковороду ложкой выкладывайте оладьи и жарьте на небольшом огне с накрытой крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте невероятные творожные оладьи с домашним шоколадом и наслаждайтесь! Приятного пробуждения!