Этот пирог съедят вместе с дечкой: пышный и нежный ягодный бисквит
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Можно готовить как из свежих, так и из замороженных ягод
Мы рассказывали, как приготовить вкусный ягодный торт без выпечки. Но часто хочется именно спеченного теста. На этот случай делимся рецептом простого бисквитного пирога с вишнями.
На портале SHUBA поделились рецептом именно пирога с вишнями. Но можно использовать любые ягоды: клубнику, малину, чернику, смородину, ежевику, свежую или замороженную.
Ингредиенты:
- Яйца куриные – 5 шт.
- Сахар — 120 г
- Сахар ванильный — 10 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Мука пшеничная — 160 г
- Крахмал — 10 г
- Масло сливочное — 50 г
- Ягоды — 100 г
- Мед — 100 г
Способ приготовления:
- Взбейте венчиком яйца с сахаром в пышную пену. Нагревайте массу на маленьком огне, помешивая, 5 минут. Затем дайте остыть, продолжая взбивать.
- В яичную массу всыпьте просеянную муку, растопленное масло. Перемешайте венчиком до однородной массы.
- Свежие ягоды промойте, обсушите (если они крупные, нарежьте кусочками) и пересыпьте крахмалом. Добавьте их в тесто и снова перемешайте. Замороженные ягоды нужно разморозить и пересыпать крахмалом, чтобы не выделяли сок в тесто.
- Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложите в него тесто. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
Готовый пирог смажьте жидким медом или посыпьте сахарной пудрой, украсьте ягодами и подавайте. Также мы рассказывали, какая разница между белым и коричневым яйцом.