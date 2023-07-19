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Этот пирог съедят вместе с дечкой: пышный и нежный ягодный бисквит

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный универсальный пирог к чаю или кофе
Прекрасный универсальный пирог к чаю или кофе. Фото shuba.life

Можно готовить как из свежих, так и из замороженных ягод

Мы рассказывали, как приготовить вкусный ягодный торт без выпечки. Но часто хочется именно спеченного теста. На этот случай делимся рецептом простого бисквитного пирога с вишнями.

На портале SHUBA поделились рецептом именно пирога с вишнями. Но можно использовать любые ягоды: клубнику, малину, чернику, смородину, ежевику, свежую или замороженную.

Ингредиенты:

  • Яйца куриные – 5 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Сахар ванильный — 10 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Мука пшеничная — 160 г
  • Крахмал — 10 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Ягоды — 100 г
  • Мед — 100 г

Способ приготовления:

  1. Взбейте венчиком яйца с сахаром в пышную пену. Нагревайте массу на маленьком огне, помешивая, 5 минут. Затем дайте остыть, продолжая взбивать.
  2. В яичную массу всыпьте просеянную муку, растопленное масло. Перемешайте венчиком до однородной массы.
  3. Свежие ягоды промойте, обсушите (если они крупные, нарежьте кусочками) и пересыпьте крахмалом. Добавьте их в тесто и снова перемешайте. Замороженные ягоды нужно разморозить и пересыпать крахмалом, чтобы не выделяли сок в тесто.
  4. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложите в него тесто. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Готовый пирог смажьте жидким медом или посыпьте сахарной пудрой, украсьте ягодами и подавайте. Также мы рассказывали, какая разница между белым и коричневым яйцом.

Теги:
#Рецепт #Вишня #Пирог #Выпечка #Бисквит