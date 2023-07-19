Этот пирог съедят вместе с дечкой: пышный и нежный ягодный бисквит

Можно готовить как из свежих, так и из замороженных ягод

Мы рассказывали, как приготовить вкусный ягодный торт без выпечки. Но часто хочется именно спеченного теста. На этот случай делимся рецептом простого бисквитного пирога с вишнями.

На портале SHUBA поделились рецептом именно пирога с вишнями. Но можно использовать любые ягоды: клубнику, малину, чернику, смородину, ежевику, свежую или замороженную.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 5 шт.

Сахар — 120 г

Сахар ванильный — 10 г

Разрыхлитель — 10 г

Мука пшеничная — 160 г

Крахмал — 10 г

Масло сливочное — 50 г

Ягоды — 100 г

Мед — 100 г

Способ приготовления:

Взбейте венчиком яйца с сахаром в пышную пену. Нагревайте массу на маленьком огне, помешивая, 5 минут. Затем дайте остыть, продолжая взбивать. В яичную массу всыпьте просеянную муку, растопленное масло. Перемешайте венчиком до однородной массы. Свежие ягоды промойте, обсушите (если они крупные, нарежьте кусочками) и пересыпьте крахмалом. Добавьте их в тесто и снова перемешайте. Замороженные ягоды нужно разморозить и пересыпать крахмалом, чтобы не выделяли сок в тесто. Форму для выпечки смажьте растительным маслом и выложите в него тесто. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Готовый пирог смажьте жидким медом или посыпьте сахарной пудрой, украсьте ягодами и подавайте. Также мы рассказывали, какая разница между белым и коричневым яйцом.