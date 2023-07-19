За такой обед домашние будут драться: уникальный рецепт голубцов под творожной корочкой
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Отличный вариант блюда, которого хватит на несколько дней
Классические голубцы – вкусные, ароматные и сытные. Их любят все. Но иногда может наступить момент, когда даже они надоедут. На такой случай делимся оригинальным рецептом.
Голубцы с гречкой и под творожной шапочкой станут альтернативным привычным вариантом. Рецептом поделились на портале ProstoWay. Приведен постный варрант, но по желанию можно добавить мяса – будет очень вкусно.
Ингредиенты:
- гречка – 1 ст.;
- шампиньоны — 250 г;
- лук – 1 шт.;
- капуста — 1 шт.;
- масло;
- яйцо – 1 шт.;
- кефир-0,5 ст.;
- сода;
- мука;
- сыр – 50 г;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Грибы промойте, почистите, нарежьте кубиком, как лук. Обжарьте все вместе на растительном масле. Подготовьте стандартно капусту для голубцов и поставьте вареную гречку.
- Теперь готовую гречку перемешайте с зажаркой. Добавьте соль, перец. Это будет внутренность для голубцов.
- Сделайте кляр-соус. Перемешайте яйцо, кефир, 0,5 ч. л. соды, немного муки. Масса должна получиться, как густая сметана.
- Заверните гречневую начинку в капустные листья. Окуньте каждый голубец в кляр. Выложите свертки в форму, смазанную маслом. Посыпьте немного излюбленными специями и тертым сыром.
- Вкуснее всего такие голубцы запекать в духовке. Готовьте их около 20 минут при 200 градусах.
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