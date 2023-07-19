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За такой обед домашние будут драться: уникальный рецепт голубцов под творожной корочкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Таких голубцев вы еще не готовили
Таких голубцев вы еще не готовили. Фото prostoway

Отличный вариант блюда, которого хватит на несколько дней

Классические голубцы – вкусные, ароматные и сытные. Их любят все. Но иногда может наступить момент, когда даже они надоедут. На такой случай делимся оригинальным рецептом.

Голубцы с гречкой и под творожной шапочкой станут альтернативным привычным вариантом. Рецептом поделились на портале ProstoWay. Приведен постный варрант, но по желанию можно добавить мяса – будет очень вкусно.

Ингредиенты:

  • гречка – 1 ст.;
  • шампиньоны — 250 г;
  • лук – 1 шт.;
  • капуста — 1 шт.;
  • масло;
  • яйцо – 1 шт.;
  • кефир-0,5 ст.;
  • сода;
  • мука;
  • сыр – 50 г;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Грибы промойте, почистите, нарежьте кубиком, как лук. Обжарьте все вместе на растительном масле. Подготовьте стандартно капусту для голубцов и поставьте вареную гречку.
  2. Теперь готовую гречку перемешайте с зажаркой. Добавьте соль, перец. Это будет внутренность для голубцов.
  3. Сделайте кляр-соус. Перемешайте яйцо, кефир, 0,5 ч. л. соды, немного муки. Масса должна получиться, как густая сметана.
  4. Заверните гречневую начинку в капустные листья. Окуньте каждый голубец в кляр. Выложите свертки в форму, смазанную маслом. Посыпьте немного излюбленными специями и тертым сыром.
  5. Вкуснее всего такие голубцы запекать в духовке. Готовьте их около 20 минут при 200 градусах.

Сак выходит необычным и очень насыщенным. Также мы рассказывали, как приготовить испанский картофельный омлет.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Гречка #Голубцы