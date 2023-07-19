За такой обед домашние будут драться: уникальный рецепт голубцов под творожной корочкой

Отличный вариант блюда, которого хватит на несколько дней

Классические голубцы – вкусные, ароматные и сытные. Их любят все. Но иногда может наступить момент, когда даже они надоедут. На такой случай делимся оригинальным рецептом.

Голубцы с гречкой и под творожной шапочкой станут альтернативным привычным вариантом. Рецептом поделились на портале ProstoWay. Приведен постный варрант, но по желанию можно добавить мяса – будет очень вкусно.

Ингредиенты:

гречка – 1 ст.;

шампиньоны — 250 г;

лук – 1 шт.;

капуста — 1 шт.;

масло;

яйцо – 1 шт.;

кефир-0,5 ст.;

сода;

мука;

сыр – 50 г;

соль, перец.

Способ приготовления:

Грибы промойте, почистите, нарежьте кубиком, как лук. Обжарьте все вместе на растительном масле. Подготовьте стандартно капусту для голубцов и поставьте вареную гречку. Теперь готовую гречку перемешайте с зажаркой. Добавьте соль, перец. Это будет внутренность для голубцов. Сделайте кляр-соус. Перемешайте яйцо, кефир, 0,5 ч. л. соды, немного муки. Масса должна получиться, как густая сметана. Заверните гречневую начинку в капустные листья. Окуньте каждый голубец в кляр. Выложите свертки в форму, смазанную маслом. Посыпьте немного излюбленными специями и тертым сыром. Вкуснее всего такие голубцы запекать в духовке. Готовьте их около 20 минут при 200 градусах.

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