Когда мясо нужно быстро: рецепт моментального шашлыка на минералке

Весь секрет сочного шашлыка – в минералке

Ароматный, нежный сочный шашлык — идеальный вариант для выходных, когда есть возможность выбраться на природу и пожарить мясо. Но не всегда достаточно времени на подготовку блюда и длительное маринование.

На этот случай вместе с ProstoWay делимся рецептом маринада с минеральной водой. Такой рецепт шашлыка спасет в ситуации, когда нужно срочно приготовить мясо, а времени на длительную подготовку блюда нет. Минеральная вода – это максимально нейтральный компонент, способствующий размягчению мышечных волокон.

Ингредиенты:

1 кг мяса

0,5 литра минералки;

4 репчатые луковицы;

соль;

черный молотый перец;

молотый кориандр.

Способ приготовления:

Для этого рецепта лучше всего подойдет свиная ошейка. Мясо нарезаем порционными кусками. Добавляем перец и молотый кориандр, пока не солим. Лук нарезаем полукольцами. В глубокой посуде руками тщательно смешиваем мясо и лук, минуя. Заливаем мясо минеральной водой. Важно взять самое сильногазированное, ведь пузырьки газа помогут смягчить мясо.

В таком маринаде кусочкам хватит четырех часов, чтобы стать мягкими. Кстати, солить мясо лучше перед тем, как нанизывать его на шампуры. Также мы делились рецептом вкусного томатного соуса.