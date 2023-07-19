Когда мясо нужно быстро: рецепт моментального шашлыка на минералке
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Весь секрет сочного шашлыка – в минералке
Ароматный, нежный сочный шашлык — идеальный вариант для выходных, когда есть возможность выбраться на природу и пожарить мясо. Но не всегда достаточно времени на подготовку блюда и длительное маринование.
На этот случай вместе с ProstoWay делимся рецептом маринада с минеральной водой. Такой рецепт шашлыка спасет в ситуации, когда нужно срочно приготовить мясо, а времени на длительную подготовку блюда нет. Минеральная вода – это максимально нейтральный компонент, способствующий размягчению мышечных волокон.
Ингредиенты:
- 1 кг мяса
- 0,5 литра минералки;
- 4 репчатые луковицы;
- соль;
- черный молотый перец;
- молотый кориандр.
Способ приготовления:
- Для этого рецепта лучше всего подойдет свиная ошейка. Мясо нарезаем порционными кусками. Добавляем перец и молотый кориандр, пока не солим.
- Лук нарезаем полукольцами. В глубокой посуде руками тщательно смешиваем мясо и лук, минуя.
- Заливаем мясо минеральной водой. Важно взять самое сильногазированное, ведь пузырьки газа помогут смягчить мясо.
В таком маринаде кусочкам хватит четырех часов, чтобы стать мягкими. Кстати, солить мясо лучше перед тем, как нанизывать его на шампуры. Также мы делились рецептом вкусного томатного соуса.