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Когда мясо нужно быстро: рецепт моментального шашлыка на минералке

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант маринада
Прекрасный вариант маринада. Фото ТСН

Весь секрет сочного шашлыка – в минералке

Ароматный, нежный сочный шашлык — идеальный вариант для выходных, когда есть возможность выбраться на природу и пожарить мясо. Но не всегда достаточно времени на подготовку блюда и длительное маринование.

На этот случай вместе с ProstoWay делимся рецептом маринада с минеральной водой. Такой рецепт шашлыка спасет в ситуации, когда нужно срочно приготовить мясо, а времени на длительную подготовку блюда нет. Минеральная вода – это максимально нейтральный компонент, способствующий размягчению мышечных волокон.

Ингредиенты:

  • 1 кг мяса
  • 0,5 литра минералки;
  • 4 репчатые луковицы;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • молотый кориандр.

Способ приготовления:

  1. Для этого рецепта лучше всего подойдет свиная ошейка. Мясо нарезаем порционными кусками. Добавляем перец и молотый кориандр, пока не солим.
  2. Лук нарезаем полукольцами. В глубокой посуде руками тщательно смешиваем мясо и лук, минуя.
  3. Заливаем мясо минеральной водой. Важно взять самое сильногазированное, ведь пузырьки газа помогут смягчить мясо.

В таком маринаде кусочкам хватит четырех часов, чтобы стать мягкими. Кстати, солить мясо лучше перед тем, как нанизывать его на шампуры. Также мы делились рецептом вкусного томатного соуса.

Теги:
#Рецепт #Минеральная вода #Шашлык #Маринад