Будут просить добавки еще с набитым ртом: рецепт самой вкусной яичницы по-грузински

Если не знаете, как приготовить яичницу, приготовьте ее по грузинскому рецепту

Обычно завтракают либо классической овсянкой, либо бутербродом, либо же яичницей. Овсянку любит далеко не каждый, вариант с бутербродом наименее питательный, а вот яичницу – это просто источник вариантов. Многие выбирают ее из-за простоты приготовления, отличного вкуса, полезности и доступности.

Именно по этим причинам яичницу очень любят грузины и готовят ее едва ли не самое вкусное в мире. Такая яичница называется чирбулой. Они жарят яичницу в томатном соусе с орехами. Если хотите попробовать – попробуйте приготовить по рецепту "Це Смак".

Как приготовить чирбули — яичницу по-грузински

Ингредиенты на 3 порции:

помидор – 3 шт.;

яйцо – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 3 зуб.;

грецкие орехи – 50 г;

вода – 100 мл;

зелень – 1 пуч.;

томатная паста — 1 ст. л.;

красный перец – 1 шт.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

сливочное масло – 1 ст. л;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Поставьте разогревающуюся сковороду с оливковым маслом. Измельчите лук. Отправьте на сковороду жариться до прозрачности. Добавьте в лук измельченный чеснок, измельченные орехи и томатную пасту, жарьте 2-3 минуты, постоянно помешивая. Нарезать помидоры и перец кубиками. Добавьте их на сковороду к другим продуктам. Добавьте специи к своему вкусу и немного воды, потушите 5 минут – масса должна превратиться в густой соус. Увеличьте огонь. Сделайте в соусе углубление с помощью обыкновенной ложки. Осторожно вбейте в него яйцо. Добавьте так все яйца, накройте крышкой и убавьте огонь до среднего. Когда схватится белок полностью, а желток лишь слегка, снимите сковороду с огня.

Подавайте яичницу нужно прямо в сковороде, посыпав ее предварительно измельченной зеленью. Обязательно подайте к блюду свежий домашний хлеб и не стесняйтесь обмакивать его в желток.