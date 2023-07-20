Будут просить добавки еще с набитым ртом: рецепт самой вкусной яичницы по-грузински
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Если не знаете, как приготовить яичницу, приготовьте ее по грузинскому рецепту
Обычно завтракают либо классической овсянкой, либо бутербродом, либо же яичницей. Овсянку любит далеко не каждый, вариант с бутербродом наименее питательный, а вот яичницу – это просто источник вариантов. Многие выбирают ее из-за простоты приготовления, отличного вкуса, полезности и доступности.
Именно по этим причинам яичницу очень любят грузины и готовят ее едва ли не самое вкусное в мире. Такая яичница называется чирбулой. Они жарят яичницу в томатном соусе с орехами. Если хотите попробовать – попробуйте приготовить по рецепту "Це Смак".
Как приготовить чирбули — яичницу по-грузински
Ингредиенты на 3 порции:
- помидор – 3 шт.;
- яйцо – 3 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- грецкие орехи – 50 г;
- вода – 100 мл;
- зелень – 1 пуч.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- красный перец – 1 шт.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- сливочное масло – 1 ст. л;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Поставьте разогревающуюся сковороду с оливковым маслом.
- Измельчите лук. Отправьте на сковороду жариться до прозрачности. Добавьте в лук измельченный чеснок, измельченные орехи и томатную пасту, жарьте 2-3 минуты, постоянно помешивая.
- Нарезать помидоры и перец кубиками. Добавьте их на сковороду к другим продуктам.
- Добавьте специи к своему вкусу и немного воды, потушите 5 минут – масса должна превратиться в густой соус.
- Увеличьте огонь. Сделайте в соусе углубление с помощью обыкновенной ложки. Осторожно вбейте в него яйцо. Добавьте так все яйца, накройте крышкой и убавьте огонь до среднего. Когда схватится белок полностью, а желток лишь слегка, снимите сковороду с огня.
Подавайте яичницу нужно прямо в сковороде, посыпав ее предварительно измельченной зеленью. Обязательно подайте к блюду свежий домашний хлеб и не стесняйтесь обмакивать его в желток.