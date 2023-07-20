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Быстро и с яблоками: малосольные огурцы по этому рецепту вы приготовите за 20 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Именно таких малосольных огурцов с яблоками вам не хватало этим летом
Именно таких малосольных огурцов с яблоками вам не хватало этим летом. Фото cesmak.info

Закуска моментального приготовления и практически моментального поедания

Малосольные огурцы – это всегда вкусно. Конечно, у каждого кулинара свой, годами проверенный маринад. Сегодня мы предлагаем поэкспериментировать и приготовить малосольные огурцы с яблоками!

Для такого рецепта от "Це Смак" понадобятся огурцы и классический засолочный набор: зонтики укропа, листья смородины, вишни, хрена, непременно соль. Главной фишкой здесь будут яблоки – именно они добавят огурцам интересные фруктовые нотки, кислинку, а также добавят хрустящие огурцы.

Как приготовить огурцы с яблоками

Ингредиенты на 8 порций:

  • огурцы – 1 кг;
  • яблоко – 3-4 шт.;
  • зонтики укропа – 1-2 шт.;
  • листьев смородины – 3 шт.;
  • листья вишни – 3 шт.;
  • листья хрена – 1 шт.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • черный перец горошком – 3-5 шт.;
  • вода – 0,7–1 л.

Способ приготовления:

  1. Всю зелень, огурцы и яблоки тщательно вымойте. У огурцов срежьте кончики, яблоки разрежьте на 6 частей (сердцевину не вынимайте).
  2. На дно соответствующей по размеру емкости выложите половину всех листьев и зонтов укропа. Сверху разложите огурцы, смешивая их с дольками яблок, сверху выстелите оставшуюся зелень.
  3. В воде растворите соль, добавьте горошины перца, поставьте на огонь, доведите до кипения. Горячий рассол влейте в емкость с заготовкой. Оставьте при комнатной температуре в день.

Подавайте огурцы с молодым картофелем и наслаждайтесь вкусом и ароматом летних блюд. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Малосольные огурцы #Готовим дома