Быстро и с яблоками: малосольные огурцы по этому рецепту вы приготовите за 20 минут

Закуска моментального приготовления и практически моментального поедания

Малосольные огурцы – это всегда вкусно. Конечно, у каждого кулинара свой, годами проверенный маринад. Сегодня мы предлагаем поэкспериментировать и приготовить малосольные огурцы с яблоками!

Для такого рецепта от "Це Смак" понадобятся огурцы и классический засолочный набор: зонтики укропа, листья смородины, вишни, хрена, непременно соль. Главной фишкой здесь будут яблоки – именно они добавят огурцам интересные фруктовые нотки, кислинку, а также добавят хрустящие огурцы.

Как приготовить огурцы с яблоками

Ингредиенты на 8 порций:

огурцы – 1 кг;

яблоко – 3-4 шт.;

зонтики укропа – 1-2 шт.;

листьев смородины – 3 шт.;

листья вишни – 3 шт.;

листья хрена – 1 шт.;

соль – 1 ст. л.;

черный перец горошком – 3-5 шт.;

вода – 0,7–1 л.

Способ приготовления:

Всю зелень, огурцы и яблоки тщательно вымойте. У огурцов срежьте кончики, яблоки разрежьте на 6 частей (сердцевину не вынимайте). На дно соответствующей по размеру емкости выложите половину всех листьев и зонтов укропа. Сверху разложите огурцы, смешивая их с дольками яблок, сверху выстелите оставшуюся зелень. В воде растворите соль, добавьте горошины перца, поставьте на огонь, доведите до кипения. Горячий рассол влейте в емкость с заготовкой. Оставьте при комнатной температуре в день.

Подавайте огурцы с молодым картофелем и наслаждайтесь вкусом и ароматом летних блюд. Приятного аппетита!