Быстро и с яблоками: малосольные огурцы по этому рецепту вы приготовите за 20 минут
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Закуска моментального приготовления и практически моментального поедания
Малосольные огурцы – это всегда вкусно. Конечно, у каждого кулинара свой, годами проверенный маринад. Сегодня мы предлагаем поэкспериментировать и приготовить малосольные огурцы с яблоками!
Для такого рецепта от "Це Смак" понадобятся огурцы и классический засолочный набор: зонтики укропа, листья смородины, вишни, хрена, непременно соль. Главной фишкой здесь будут яблоки – именно они добавят огурцам интересные фруктовые нотки, кислинку, а также добавят хрустящие огурцы.
Как приготовить огурцы с яблоками
Ингредиенты на 8 порций:
- огурцы – 1 кг;
- яблоко – 3-4 шт.;
- зонтики укропа – 1-2 шт.;
- листьев смородины – 3 шт.;
- листья вишни – 3 шт.;
- листья хрена – 1 шт.;
- соль – 1 ст. л.;
- черный перец горошком – 3-5 шт.;
- вода – 0,7–1 л.
Способ приготовления:
- Всю зелень, огурцы и яблоки тщательно вымойте. У огурцов срежьте кончики, яблоки разрежьте на 6 частей (сердцевину не вынимайте).
- На дно соответствующей по размеру емкости выложите половину всех листьев и зонтов укропа. Сверху разложите огурцы, смешивая их с дольками яблок, сверху выстелите оставшуюся зелень.
- В воде растворите соль, добавьте горошины перца, поставьте на огонь, доведите до кипения. Горячий рассол влейте в емкость с заготовкой. Оставьте при комнатной температуре в день.
Подавайте огурцы с молодым картофелем и наслаждайтесь вкусом и ароматом летних блюд. Приятного аппетита!