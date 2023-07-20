Ни сахара, ни варки, ни суеты на кухне: лучший рецепт абрикосового варенья
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Для такой вкуснятины вам понадобиться только два ингредиента
Абрикосовое варенье – это отличная начинка для разнообразной выпечки или прекрасное дополнение к чаю или молоку. Именно из этого фрукта джем выходит с приятным сладким вкусом и кислинкой.
А вы знаете, что абрикосовое варенье по рецепту "Це Смак" можно даже не варить? Такая простая в приготовлении вкуснятина состоит всего из 2 ингредиентов и в нем нет ни грамма сахара. Любопытно? Тогда попробуем приготовить!
Как приготовить абрикосовое варенье без варки
Ингредиенты на 10 порций:
- абрикосы – 1 кг;
- мед – 350 г.
Способ приготовления:
- Абрикосы промойте под проточной водой и каждую разделите пополам, предварительно удалив косточку. Разомните плоды пестиком или блендером в слегка неоднородную массу.
- Размягченный мед добавьте в абрикос, тщательно перемешайте деревянной лопаткой и оставьте при комнатной температуре на 1 час.
- Абрикосовое варенье отправьте в холодильник на 11 часов, перемешивая массу каждый час около 2 минут, чтобы оно постепенно загустело. Затем переложите его в стерилизованные банки и закройте герметичной крышкой. Сохранять такое варенье можно в холодильнике до года.
Такую потрясающую вкуснятину можно использовать не только как дополнение к пышным блинам, но еще и как начинку для пирогов. Готовьте с удовольствием!