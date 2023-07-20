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Как вкусно накормить семью кило картофеля: рецепт запеканки, которая съедается мгновенно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простая в приготовлении картофельная запеканка
Простая в приготовлении картофельная запеканка. Фото shuba.life

На приготовление ее уйдет не более получаса — все остальное сделает духовка

Вряд ли кто-то откажет себе в удовольствии полакомиться картофельной запеканкой. Сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо бывает частым гостем на семейных обедах или ужинах.

"Мета" рекомендует для этого рецепта выбирать крахмалистые сорта картофеля — именно в этом случае запеканка получится очень нежной и сливочной. При желании можно в конце добавить тертый сыр и украсить листиками любимой зелени. Кстати, рецепт универсальный — это значит, что вы с легкостью можете изменить его под свой вкус. Попробуем?

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • масло сливочное — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • молоко — 750 мл;
  • сливки 30% — 250 мл;
  • мускатный орех — 1 щепотка;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Включите духовку разогреваться до 180°C.
  2. Очистите картофель и нарежьте ломтиками толщиной около 5 мм.
  3. В большой кастрюле или сотейнике вскипятите молоко с мускатным орехом и пропущенным через пресс зубчиками чеснока. Добавьте соль и перец.
  4. Как только масса закипит, положите в нее картофель и варите около 10 минут на среднем огне. Постоянно помешивайте, чтобы она не прилипла ко дну, после чего выложите все в большую форму для запекания.
  5. Залейте картофель сливками и притрусите стружкой холодного сливочного масла.
  6. Отправьте запекаться в духовку на 1 час. Дайте остыть в течение 5 минут перед подачей на стол.

К картофельной запеканке подавайте витаминный салат и получайте наслаждение! Приятного аппетита!

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