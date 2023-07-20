Как вкусно накормить семью кило картофеля: рецепт запеканки, которая съедается мгновенно
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На приготовление ее уйдет не более получаса — все остальное сделает духовка
Вряд ли кто-то откажет себе в удовольствии полакомиться картофельной запеканкой. Сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо бывает частым гостем на семейных обедах или ужинах.
"Мета" рекомендует для этого рецепта выбирать крахмалистые сорта картофеля — именно в этом случае запеканка получится очень нежной и сливочной. При желании можно в конце добавить тертый сыр и украсить листиками любимой зелени. Кстати, рецепт универсальный — это значит, что вы с легкостью можете изменить его под свой вкус. Попробуем?
Как приготовить картофельную запеканку
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- масло сливочное — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- молоко — 750 мл;
- сливки 30% — 250 мл;
- мускатный орех — 1 щепотка;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Включите духовку разогреваться до 180°C.
- Очистите картофель и нарежьте ломтиками толщиной около 5 мм.
- В большой кастрюле или сотейнике вскипятите молоко с мускатным орехом и пропущенным через пресс зубчиками чеснока. Добавьте соль и перец.
- Как только масса закипит, положите в нее картофель и варите около 10 минут на среднем огне. Постоянно помешивайте, чтобы она не прилипла ко дну, после чего выложите все в большую форму для запекания.
- Залейте картофель сливками и притрусите стружкой холодного сливочного масла.
- Отправьте запекаться в духовку на 1 час. Дайте остыть в течение 5 минут перед подачей на стол.
К картофельной запеканке подавайте витаминный салат и получайте наслаждение! Приятного аппетита!