Как вкусно накормить семью кило картофеля: рецепт запеканки, которая съедается мгновенно

На приготовление ее уйдет не более получаса — все остальное сделает духовка

Вряд ли кто-то откажет себе в удовольствии полакомиться картофельной запеканкой. Сытное, вкусное и простое в приготовлении блюдо бывает частым гостем на семейных обедах или ужинах.

"Мета" рекомендует для этого рецепта выбирать крахмалистые сорта картофеля — именно в этом случае запеканка получится очень нежной и сливочной. При желании можно в конце добавить тертый сыр и украсить листиками любимой зелени. Кстати, рецепт универсальный — это значит, что вы с легкостью можете изменить его под свой вкус. Попробуем?

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

масло сливочное — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

молоко — 750 мл;

сливки 30% — 250 мл;

мускатный орех — 1 щепотка;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Включите духовку разогреваться до 180°C. Очистите картофель и нарежьте ломтиками толщиной около 5 мм. В большой кастрюле или сотейнике вскипятите молоко с мускатным орехом и пропущенным через пресс зубчиками чеснока. Добавьте соль и перец. Как только масса закипит, положите в нее картофель и варите около 10 минут на среднем огне. Постоянно помешивайте, чтобы она не прилипла ко дну, после чего выложите все в большую форму для запекания. Залейте картофель сливками и притрусите стружкой холодного сливочного масла. Отправьте запекаться в духовку на 1 час. Дайте остыть в течение 5 минут перед подачей на стол.

К картофельной запеканке подавайте витаминный салат и получайте наслаждение! Приятного аппетита!