Мгновенно приготовите и мгновенно съедите: пирога по этому рецепту всегда будет мало
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Что может быть лучше хрустящей корочки и сочной начинки?
Пироги с солеными начинками – это всегда вкусно и сытно. Их можно приготовить с самыми разными ингредиентами – с рыбой, яйцами, мясом, яйцами, зеленым луком.
Сегодня мы приготовим пирог с картофелем, грибами и сыром по рецепту Ukr.Media. Сытный и бюджетный пирог удивит вас и ваших близких. А если хотите разнообразие – просто приготовьте его с другой начинкой!
Как приготовить пирог с картофелем, грибами и сыром
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 200 гр.;
- сливочное масло – 100 гр.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- сметана 20% — 4 ст. л.
Для начинки:
- картофель — 300 гр.;
- лук – 1 шт.;
- грибы — 200 гр.;
- твердый сыр – 100 гр.;
- растительное масло – для жарки;
- соль и черный перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Натрите на терке холодное сливочное масло, пальцами перетрите его с мукой в крошку. Добавьте соль и разрыхлитель. Затем добавьте сметану, перемешайте, замесите тесто. Уложите в пакет в холодильник на 20 минут.
- Для начинки обжарьте грибы с луком до золотистости, посолите.
- Форму выстелите половиной теста. Выложите грибы с луком, далее – тонко нарезанные ломтики картофеля, сверху – натертый сыр. Закройте пирог второй половиной теста, защипните края.
- Выпекайте при 200 градусах в течение 35-40 минут.
Чтобы ваш пирог долго был свежим, добавьте в тесто один ингредиент. Приятного аппетита!