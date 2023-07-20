Мгновенно приготовите и мгновенно съедите: пирога по этому рецепту всегда будет мало

Что может быть лучше хрустящей корочки и сочной начинки?

Пироги с солеными начинками – это всегда вкусно и сытно. Их можно приготовить с самыми разными ингредиентами – с рыбой, яйцами, мясом, яйцами, зеленым луком.

Сегодня мы приготовим пирог с картофелем, грибами и сыром по рецепту Ukr.Media. Сытный и бюджетный пирог удивит вас и ваших близких. А если хотите разнообразие – просто приготовьте его с другой начинкой!

Как приготовить пирог с картофелем, грибами и сыром

Ингредиенты

Для теста:

мука — 200 гр.;

сливочное масло – 100 гр.;

соль — 1/2 ч. л.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

сметана 20% — 4 ст. л.

Для начинки:

картофель — 300 гр.;

лук – 1 шт.;

грибы — 200 гр.;

твердый сыр – 100 гр.;

растительное масло – для жарки;

соль и черный перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Натрите на терке холодное сливочное масло, пальцами перетрите его с мукой в крошку. Добавьте соль и разрыхлитель. Затем добавьте сметану, перемешайте, замесите тесто. Уложите в пакет в холодильник на 20 минут. Для начинки обжарьте грибы с луком до золотистости, посолите. Форму выстелите половиной теста. Выложите грибы с луком, далее – тонко нарезанные ломтики картофеля, сверху – натертый сыр. Закройте пирог второй половиной теста, защипните края. Выпекайте при 200 градусах в течение 35-40 минут.

Чтобы ваш пирог долго был свежим, добавьте в тесто один ингредиент. Приятного аппетита!