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Две минуты — и самый лучший соус к шашлыку готов: рецепт с грузинским акцентом

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Он идеально подходит к мясу Новость обновлена 20 июля 2023, 13:29
Он идеально подходит к мясу. Фото prostoway

Интересный соус без всяких забот

Мы рассказывали, как приготовить сочный шашлык. Теперь делимся рецептом вкусного соуса к мясу. Это соус с томатным основанием и четкими грузинскими нотками.

Для приготовления достаточно все смешать. В его основе – томатная паста и готовая аджика. В составе много специй и "изюминка" грузинских рецептов – кинза. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • томатная паста — 200 г;
  • чеснок – 5 зубков;
  • острая аджика – 1 ч.л.;
  • хмели-суннели — 2 ч.л.;
  • перец, соль;
  • уксус 9% — 1 ч.л.;
  • вода — 200 мл;
  • кинза.

Способ приготовления:

  1. Большой пучок кинзы нарежьте, но только листики без стеблей. Кусочки должны быть очень мелкими. Пропустите чеснок через пресс.
  2. Подготовьте все специи. Залейте их уксусом, тщательно перемешайте.
  3. Добавьте к зелени чеснок, аджику, специи и уксус. Все тщательно перемешайте. Теперь в массу влейте томатную пасту и воду. По вкусу добавьте соль.

Выложите в соусник и подавайте на стол. Этот соус идеально подходит мясу. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные голубцы под творожной корочкой.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Соус #Шашлык