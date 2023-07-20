Две минуты — и самый лучший соус к шашлыку готов: рецепт с грузинским акцентом
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Интересный соус без всяких забот
Мы рассказывали, как приготовить сочный шашлык. Теперь делимся рецептом вкусного соуса к мясу. Это соус с томатным основанием и четкими грузинскими нотками.
Для приготовления достаточно все смешать. В его основе – томатная паста и готовая аджика. В составе много специй и "изюминка" грузинских рецептов – кинза. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- томатная паста — 200 г;
- чеснок – 5 зубков;
- острая аджика – 1 ч.л.;
- хмели-суннели — 2 ч.л.;
- перец, соль;
- уксус 9% — 1 ч.л.;
- вода — 200 мл;
- кинза.
Способ приготовления:
- Большой пучок кинзы нарежьте, но только листики без стеблей. Кусочки должны быть очень мелкими. Пропустите чеснок через пресс.
- Подготовьте все специи. Залейте их уксусом, тщательно перемешайте.
- Добавьте к зелени чеснок, аджику, специи и уксус. Все тщательно перемешайте. Теперь в массу влейте томатную пасту и воду. По вкусу добавьте соль.
Выложите в соусник и подавайте на стол. Этот соус идеально подходит мясу. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные голубцы под творожной корочкой.