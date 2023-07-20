Лучший кабачковый гарнир: пикантные маринованные кабачки по секретному рецепту

Фантастически простой рецепт

В июле активно длится сезон кабачков, а это значит, что эти полезные овощи входят в состав большинства блюд. Если вы уже готовили вкусный кабачковый пирог, обратите внимание на этот рецепт маринованных кабачков.

Как их готовить, рассказали на theLime. Рецепт фантастически прост, сразу готовьте многое, ведь первую порцию съедите моментально.

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

сок лимона – 0,5 шт.

чеснок — 5-6 зубчиков

перец черный молотый, петрушка, масло по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки промываем в проточной воде. Нарезаем их любым удобным для вас способом. Подойдут кольца, полукольца, слайсы, брусочки и т.д. Переводим нарезанные кабачки в пищевой контейнер или полиэтиленовый пакет. Петрушку промываем в проточной воде. Выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца – должна впитаться лишняя влага. Затем измельчаем ножом. Чеснок чистим и измельчаем любым способом. Выжимаем сок из лимона, добавляем его в кабачки вместе со специями и чесноком. Петрушку можно добавить сразу или посыпать уже при подаче. По желанию также можно добавить немного растительного масла. Перемешиваем все ингредиенты и ставим мариноваться в холодильник на 6 часов. Периодически перемешиваем, чтобы кабачки равномерно промариновали.

Когда время маринования пройдет, можно подавать маринованные кабачки в любые блюда в качестве гарнира или салата. Особенно вкусно будет есть их с сочными котлетами.