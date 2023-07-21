Укр

Отличная идея для завтрака: эти вкусные кабачковые блины вы не будете успевать подавать к столу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кабачковые блины вкусны как холодными, так и горячими
Кабачковые блины вкусны как холодными, так и горячими. Фото 5.ua

Аромат таких блинов быстро поднимет всех с кровати

Кабачок – это хитовый овощ лета. Чего из него только не готовят – и непревзойденную икру, и вкуснейшие наггетсы. Из кабачков делают бесподобные закуски, его запекают и маринуют. Однако традиционный способ приготовления овоща — кабачковые блины, в тесто которых для идеального вкуса добавляют кефир.

Такие блины очень порадуют как взрослых, так и ребятишек. А для особой нежности вкуса "Бабусині рецепти" советуют во время жарки блинов смазывать их сливочным маслом. Попробуем?

Как приготовить кабачковые блины на кефире

Ингредиенты:

  • кабачок – 450 г;
  • соль – 1 ч. л.;
  • яйцо – 4 шт.;
  • кефир – 300 мл;
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.;
  • пшеничная мука – 200 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • петрушка – 10 г;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

  1. Очищаем кабачок от кожуры, удаляем семена, натираем овощ на большой терке и добавляем в него соль. Перемешиваем и оставляем на 10–15 минут при комнатной температуре.
  2. Отжимаем натертый кабачок от выделившегося сока. Добавляем в массу яйца, кефир и все тщательно перемешиваем.
  3. В кабачковую массу постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку, перемешиваем. Вливаем 1 ст. л. масла и снова все перемешиваем.
  4. В полученную массу всыпаем разрыхлитель, перемешиваем до однородности, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.
  5. Мелко режем петрушку, пропускаем через пресс чеснок.
  6. Зелень, чеснок и сахар добавляем в тесто, перемешиваем до однородности.
  7. Разогреваем сковороду и смазываем ее небольшим количеством растительного масла. Обжариваем блинчики на небольшом огне до золотистости с двух сторон.

Готовые блины подаем со сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Блины #Готовим дома