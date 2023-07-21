Отличная идея для завтрака: эти вкусные кабачковые блины вы не будете успевать подавать к столу

Аромат таких блинов быстро поднимет всех с кровати

Кабачок – это хитовый овощ лета. Чего из него только не готовят – и непревзойденную икру, и вкуснейшие наггетсы. Из кабачков делают бесподобные закуски, его запекают и маринуют. Однако традиционный способ приготовления овоща — кабачковые блины, в тесто которых для идеального вкуса добавляют кефир.

Такие блины очень порадуют как взрослых, так и ребятишек. А для особой нежности вкуса "Бабусині рецепти" советуют во время жарки блинов смазывать их сливочным маслом. Попробуем?

Как приготовить кабачковые блины на кефире

Ингредиенты:

кабачок – 450 г;

соль – 1 ч. л.;

яйцо – 4 шт.;

кефир – 300 мл;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

пшеничная мука – 200 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

петрушка – 10 г;

сахар – 1 ст. л.;

чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

Очищаем кабачок от кожуры, удаляем семена, натираем овощ на большой терке и добавляем в него соль. Перемешиваем и оставляем на 10–15 минут при комнатной температуре. Отжимаем натертый кабачок от выделившегося сока. Добавляем в массу яйца, кефир и все тщательно перемешиваем. В кабачковую массу постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку, перемешиваем. Вливаем 1 ст. л. масла и снова все перемешиваем. В полученную массу всыпаем разрыхлитель, перемешиваем до однородности, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут. Мелко режем петрушку, пропускаем через пресс чеснок. Зелень, чеснок и сахар добавляем в тесто, перемешиваем до однородности. Разогреваем сковороду и смазываем ее небольшим количеством растительного масла. Обжариваем блинчики на небольшом огне до золотистости с двух сторон.

Готовые блины подаем со сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!