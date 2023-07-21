Отличная идея для завтрака: эти вкусные кабачковые блины вы не будете успевать подавать к столу
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Аромат таких блинов быстро поднимет всех с кровати
Кабачок – это хитовый овощ лета. Чего из него только не готовят – и непревзойденную икру, и вкуснейшие наггетсы. Из кабачков делают бесподобные закуски, его запекают и маринуют. Однако традиционный способ приготовления овоща — кабачковые блины, в тесто которых для идеального вкуса добавляют кефир.
Такие блины очень порадуют как взрослых, так и ребятишек. А для особой нежности вкуса "Бабусині рецепти" советуют во время жарки блинов смазывать их сливочным маслом. Попробуем?
Как приготовить кабачковые блины на кефире
Ингредиенты:
- кабачок – 450 г;
- соль – 1 ч. л.;
- яйцо – 4 шт.;
- кефир – 300 мл;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- пшеничная мука – 200 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- петрушка – 10 г;
- сахар – 1 ст. л.;
- чеснок – 1 зуб.
Способ приготовления:
- Очищаем кабачок от кожуры, удаляем семена, натираем овощ на большой терке и добавляем в него соль. Перемешиваем и оставляем на 10–15 минут при комнатной температуре.
- Отжимаем натертый кабачок от выделившегося сока. Добавляем в массу яйца, кефир и все тщательно перемешиваем.
- В кабачковую массу постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку, перемешиваем. Вливаем 1 ст. л. масла и снова все перемешиваем.
- В полученную массу всыпаем разрыхлитель, перемешиваем до однородности, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут.
- Мелко режем петрушку, пропускаем через пресс чеснок.
- Зелень, чеснок и сахар добавляем в тесто, перемешиваем до однородности.
- Разогреваем сковороду и смазываем ее небольшим количеством растительного масла. Обжариваем блинчики на небольшом огне до золотистости с двух сторон.
Готовые блины подаем со сметаной или любимым соусом. Приятного аппетита!