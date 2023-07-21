Успеете приготовить, пока закипает чайник: рецепт фантастических оладий с сыром и колбасой
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Отличная замена надоевшим бутербродам
Воздушные и нежные оладьи – всегда хорошая идея для начала дня. Сладкие или соленые, они идеальны в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.
Но если хочется чего-нибудь другого, чем классические оладьи? "1 хвилина" советует добавить в тесто сыр и колбасу – и такое непревзойденное блюдо подойдет не только для завтрака, но и для перекуса в дорогу, на работу или даже на пикник.
Как приготовить оладьи с сыром и колбасой
Ингредиенты:
- кефир жирностью 2,5-3,2% – 250 мл;
- мука пшеничная – 200 г;
- колбаса вареная – 100 г;
- сыр твердый – 30 г;
- яйца куриные – 1 шт.;
- разрыхлитель – 1 ч.л;
- растительное масло без запаха – 3 ст.л;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Кефир заранее достаньте из холодильника – он должен быть комнатной температуры.
- Вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками.
- Сыр натрите на большой или средней терке.
- Для теста в миску просейте муку, влейте кефир комнатной температуры, добавьте яйцо, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте тесто венчиком – оно должно получиться вязким, но стекать с ложки. Добавьте в тесто колбасу и тертый сыр, снова перемешайте.
- В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выкладывайте оладьи ложкой и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.
Уберите лишний жир бумажными полотенцами и вместе с любимым соусом подавайте на стол. Приятного аппетита!