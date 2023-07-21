Успеете приготовить, пока закипает чайник: рецепт фантастических оладий с сыром и колбасой

Отличная замена надоевшим бутербродам

Воздушные и нежные оладьи – всегда хорошая идея для начала дня. Сладкие или соленые, они идеальны в сочетании с любым напитком – кофе, чаем, какао и горячим шоколадом.

Но если хочется чего-нибудь другого, чем классические оладьи? "1 хвилина" советует добавить в тесто сыр и колбасу – и такое непревзойденное блюдо подойдет не только для завтрака, но и для перекуса в дорогу, на работу или даже на пикник.

Как приготовить оладьи с сыром и колбасой

Ингредиенты:

кефир жирностью 2,5-3,2% – 250 мл;

мука пшеничная – 200 г;

колбаса вареная – 100 г;

сыр твердый – 30 г;

яйца куриные – 1 шт.;

разрыхлитель – 1 ч.л;

растительное масло без запаха – 3 ст.л;

соль, перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Кефир заранее достаньте из холодильника – он должен быть комнатной температуры. Вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на большой или средней терке. Для теста в миску просейте муку, влейте кефир комнатной температуры, добавьте яйцо, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте тесто венчиком – оно должно получиться вязким, но стекать с ложки. Добавьте в тесто колбасу и тертый сыр, снова перемешайте. В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выкладывайте оладьи ложкой и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Уберите лишний жир бумажными полотенцами и вместе с любимым соусом подавайте на стол. Приятного аппетита!