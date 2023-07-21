Сытное блюдо за считанные минуты: жареный картофель будут воровать прямо со сковороды
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Три ингредиента, немного времени — и на столе шикарное блюдо!
Жаренный на сковороде картофель – многими любимое бюджетное сытное блюдо. Вряд ли кто-то откажется от тарелочки!
ProstoWay предлагает очень интересную вариацию такого блюда – картофель с капустой. Этот рецепт прост и лаконичен, но результат вы получите просто удивительный. Ароматную, мягкую и подрумяненную жареную капусту хорошо дополнят ломтики золотистого картофеля! Попробуем?
Как приготовить жареный картофель с капустой
Ингредиенты на 3 порции:
- картофель – 750 г;
- капуста белокочанная – 200 г;
- небольшой репчатый лук – 80 г (1 шт.);
- масло подсолнечное – 60 мл (4 ст. л.);
- соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель очистите от кожуры, промойте и посушите бумажными полотенцами. Нарежьте ломтиками или брусками среднего размера.
- В сковороде разогрейте масло и положите в него картофель.
- На максимальном огне жарьте картошку до золотистого цвета минут 10, постоянно помешивая.
- Лук почистите, нарежьте мелкими кубиками и отправьте в картофель. Продолжайте обжаривать овощи на сильном огне еще 3-4 минуты.
- Капусту нарежьте тоненькими полосками, переложите в сковороду.
- Обжаривайте картофель и капусту на огне чуть выше среднего 8-10 минут, часто перемешивая.
- Посолите блюдо, пожарьте 1-2 минуты и снимите сковороду с плиты.
Жареный картофель с капустой готов. Подавайте ее к столу в горячем виде с вкусной селедкой и малосольными огурцами. Приятного аппетита!