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Сытное блюдо за считанные минуты: жареный картофель будут воровать прямо со сковороды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вряд ли вы сможете отказаться от такого жареного картофеля с капустой
Вряд ли вы сможете отказаться от такого жареного картофеля с капустой. Фото prostoway

Три ингредиента, немного времени — и на столе шикарное блюдо!

Жаренный на сковороде картофель – многими любимое бюджетное сытное блюдо. Вряд ли кто-то откажется от тарелочки!

ProstoWay предлагает очень интересную вариацию такого блюда – картофель с капустой. Этот рецепт прост и лаконичен, но результат вы получите просто удивительный. Ароматную, мягкую и подрумяненную жареную капусту хорошо дополнят ломтики золотистого картофеля! Попробуем?

Как приготовить жареный картофель с капустой

Ингредиенты на 3 порции:

  • картофель – 750 г;
  • капуста белокочанная – 200 г;
  • небольшой репчатый лук – 80 г (1 шт.);
  • масло подсолнечное – 60 мл (4 ст. л.);
  • соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите от кожуры, промойте и посушите бумажными полотенцами. Нарежьте ломтиками или брусками среднего размера.
  2. В сковороде разогрейте масло и положите в него картофель.
  3. На максимальном огне жарьте картошку до золотистого цвета минут 10, постоянно помешивая.
  4. Лук почистите, нарежьте мелкими кубиками и отправьте в картофель. Продолжайте обжаривать овощи на сильном огне еще 3-4 минуты.
  5. Капусту нарежьте тоненькими полосками, переложите в сковороду.
  6. Обжаривайте картофель и капусту на огне чуть выше среднего 8-10 минут, часто перемешивая.
  7. Посолите блюдо, пожарьте 1-2 минуты и снимите сковороду с плиты.

Жареный картофель с капустой готов. Подавайте ее к столу в горячем виде с вкусной селедкой и малосольными огурцами. Приятного аппетита!

Теги:
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