Сколько не закрой, все будет мало: рецепт умопомрачительного ассорти из овощей на зиму

Такие овощи украсят любой стол

Овощное ассорти из летних, ароматных овощей – очень вкусное и полезное блюдо. Приготовление его не займет много времени, но оно точно украсит зимой любой стол.

Просто открыв банку такого овощного ассорти по рецепту "Мета", вы получите яркое, витаминное блюдо. Овощи станут незаменимым дополнением к любому мясу или картофелю. Попробуем приготовить?

Как приготовить маринованное овощное ассорти

Ингредиенты:

2 моркови;

4 небольшие луковицы;

1 стебель сельдерея

4 соцветия цветной капусты;

красный перец;

желтый перец;

1 ч. л. сахарного песка;

1 ч. л. соли;

125 мл воды;

125 мл уксуса.

Способ приготовления:

Овощи нужно очистить от кожуры, промыть и убрать косточки. В скороварку нужно налить воду, уксус и положить сахар. Положить в жидкость овощи, проварить на среднем огне до закипания, а после этого на медленном огне под закрытой крышкой еще 3 минуты. Снять с огня, вынуть из скороварки и переложить в холодную воду со льдом. Пока овощи охлаждаются, нужно сварить маринад и стерилизовать банки. Охлажденные овощи нужно переложить в банки, залить рассолом и закрыть плотной крышкой. На дно скороварки необходимо положить полотенце, поставить банки, все залить холодной водой и довести до кипения. Стерилизовать банки с ассорти нужно на медленном огне в течение 20 минут с открытой крышкой, после чего достать банку и поставить ее вверх дном до полного остывания.

Такую заготовку можно хранить в темном и сухом месте. Подавать такое ассорти лучше с любимым гарниром. Приятного аппетита!