Не слипнется, даже если готовить ежедневно: ради домашних конфет дети откажутся от магазинных
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Потрясающая вкуснятина из простых продуктов
Что делать, если надоели даже любимые торты, пирожные и пироги? Приготовить домашние конфеты из сметаны и сахара. Когда вы увидите, настолько просто и быстро, вы будете регулярно баловать себя и близких этой невероятной вкуснятиной
Такие домашние конфеты по рецепту "Це Смак" можно готовить даже вместе с детьми. Им точно понравится готовить лакомства, которые они потом уплетут за обе щеки.
Для приготовления домашних конфет своими руками лучше выбирать сметану 20% жирности. С начинкой можно экспериментировать и пробовать разные виды орехов, сухофрукты или даже кусочки мармелада.
Как приготовить домашние ириски
Ингредиенты:
- сметана – 350 г;
- сахар – 500 г;
- сливочное масло – 60 г;
- грецкие орехи – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте в сотейнике сахар и сметану, поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого убавьте огонь и варите еще 30 минут, периодически помешивая. Смесь должна загустеть и стать темнее.
- Добавьте сливочное масло и жареные орехи, перемешайте.
- Застелите форму пергаментом и выложите туда приготовленную массу. Дайте остыть до комнатной температуры, затем отправьте форму в холодильник на пару часов.
Когда вкусности застынут, нарежьте их маленькими кубиками и подавайте с любимыми напитками. Приятного аппетита!