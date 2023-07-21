Не слипнется, даже если готовить ежедневно: ради домашних конфет дети откажутся от магазинных

Потрясающая вкуснятина из простых продуктов

Что делать, если надоели даже любимые торты, пирожные и пироги? Приготовить домашние конфеты из сметаны и сахара. Когда вы увидите, настолько просто и быстро, вы будете регулярно баловать себя и близких этой невероятной вкуснятиной

Такие домашние конфеты по рецепту "Це Смак" можно готовить даже вместе с детьми. Им точно понравится готовить лакомства, которые они потом уплетут за обе щеки.

Для приготовления домашних конфет своими руками лучше выбирать сметану 20% жирности. С начинкой можно экспериментировать и пробовать разные виды орехов, сухофрукты или даже кусочки мармелада.

Как приготовить домашние ириски

Ингредиенты:

сметана – 350 г;

сахар – 500 г;

сливочное масло – 60 г;

грецкие орехи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте в сотейнике сахар и сметану, поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого убавьте огонь и варите еще 30 минут, периодически помешивая. Смесь должна загустеть и стать темнее. Добавьте сливочное масло и жареные орехи, перемешайте. Застелите форму пергаментом и выложите туда приготовленную массу. Дайте остыть до комнатной температуры, затем отправьте форму в холодильник на пару часов.

Когда вкусности застынут, нарежьте их маленькими кубиками и подавайте с любимыми напитками. Приятного аппетита!