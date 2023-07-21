Даже духовку включать не придется: лучший летний торт

Главное условие – чтобы тортик настоялся в холодильнике

Холодные торты без выпечки – идеальный вариант домашнего десерта – к празднику или просто так, к чаю. Если вы уже готовили клубничный торт, обратите внимание на этот рецепт суперягодного чизкейка.

Он имеет яркие слои, украсящие любой стол. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

180 граммов печенья;

90 г сливочного масла.

Для творожного крема со смородиной:

200 грамм смородинового пюре;

80 г сахара;

7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;

150 граммов сыра;

100 г сметаны или греческого йогурта.

Для творожного крема с малиной:

200 граммов малинового пюре;

50 г сахара;

7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;

150 граммов сыра;

100 г сметаны или йогурта.

Для творожного крема с клубникой и лаймом:

150 грамм клубничного пюре;

50 миллилитров лаймового сока;

80 г сахара;

7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;

150 граммов сыра;

100 г сметаны или йогурта.

Способ приготовления:

Перетираем печенье на крошку – блендером или скалкой. Смешиваем с растопленным сливочным маслом и втрамбовываем в форму. Лучше всего, если перед этим вы укроете бортики формы ацетатной лентой. Заливаем желатин холодной водой. Смешиваем смородиновое пюре с сахаром, доводим до кипения. Добавляем в массу подготовленный желатин и перемешиваем. Взбиваем творог со сметаной, добавляем к ягодному пюре. Готовый крем заливаем поверх песочного основания. Отправляем торт в холодильник на 30-40 минут. Так повторяем с каждым ягодным слоем. В конце отправляем торт в холодильник на 3 часа.

Ягодный чизкейк готов. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую шарлотку.