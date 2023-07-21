Даже духовку включать не придется: лучший летний торт
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Главное условие – чтобы тортик настоялся в холодильнике
Холодные торты без выпечки – идеальный вариант домашнего десерта – к празднику или просто так, к чаю. Если вы уже готовили клубничный торт, обратите внимание на этот рецепт суперягодного чизкейка.
Он имеет яркие слои, украсящие любой стол. Рецептом поделились на smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 180 граммов печенья;
- 90 г сливочного масла.
Для творожного крема со смородиной:
- 200 грамм смородинового пюре;
- 80 г сахара;
- 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
- 150 граммов сыра;
- 100 г сметаны или греческого йогурта.
Для творожного крема с малиной:
- 200 граммов малинового пюре;
- 50 г сахара;
- 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
- 150 граммов сыра;
- 100 г сметаны или йогурта.
Для творожного крема с клубникой и лаймом:
- 150 грамм клубничного пюре;
- 50 миллилитров лаймового сока;
- 80 г сахара;
- 7 граммов желатина + 35 миллилитров воды;
- 150 граммов сыра;
- 100 г сметаны или йогурта.
Способ приготовления:
- Перетираем печенье на крошку – блендером или скалкой. Смешиваем с растопленным сливочным маслом и втрамбовываем в форму. Лучше всего, если перед этим вы укроете бортики формы ацетатной лентой.
- Заливаем желатин холодной водой. Смешиваем смородиновое пюре с сахаром, доводим до кипения.
- Добавляем в массу подготовленный желатин и перемешиваем. Взбиваем творог со сметаной, добавляем к ягодному пюре. Готовый крем заливаем поверх песочного основания. Отправляем торт в холодильник на 30-40 минут.
- Так повторяем с каждым ягодным слоем. В конце отправляем торт в холодильник на 3 часа.
Ягодный чизкейк готов. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую шарлотку.