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Тоненькие и ароматные: завтрак по этому рецепту можно приготовить в считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Все любят вкусные блины
Все любят вкусные блины. Фото Freepik

Рассказываем, как приготовить блины вкусно

Ароматные, тонкие блины – это отличный перекус или завтрак. Летом их можно есть со свежими ягодами, а зимой – с перетертой малиной. Какую начинку не возьми – будет вкусно.

Но важно иметь правильный и проверенный рецепт точно удачных блинов. Таким поделились на портале "Хорошие новости". Блинчики по этому методу можно приготовить как сладкие, так и соленые.

Ингредиенты:

  • 500 миллилитров молока;
  • 3 яйца;
  • 250 граммов муки;
  • 3 столовые ложки сахара – если сладкие блины;
  • 0,5 чайной ложки соли – если соленые блины;
  • 3 столовые ложки растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Выберите удобную миску. Разбейте туда яйца. Добавьте сахар и хорошо взбейте все вилкой или миксером. В полученную смесь добавьте часть молока и хорошо перемешайте.
  2. Поэтапно добавляя просеянную муку, размешивайте тесто до однородности. Масса должна получиться довольно густой, но не иметь комочков.
  3. Остатком молока постепенно разбавляйте тесто. Оно должно быть редким, как кефир.
  4. В конце влейте в тесто три столовых ложки масла.
  5. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде. При необходимости немного смажьте ее маслом.

Такие блины жарятся быстро — через несколько минут у вас будет гора ароматных плоских лепешек. Также мы рассказывали о двух интересных соленых начинках к ним.

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