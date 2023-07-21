Тоненькие и ароматные: завтрак по этому рецепту можно приготовить в считанные минуты

Рассказываем, как приготовить блины вкусно

Ароматные, тонкие блины – это отличный перекус или завтрак. Летом их можно есть со свежими ягодами, а зимой – с перетертой малиной. Какую начинку не возьми – будет вкусно.

Но важно иметь правильный и проверенный рецепт точно удачных блинов. Таким поделились на портале "Хорошие новости". Блинчики по этому методу можно приготовить как сладкие, так и соленые.

Ингредиенты:

500 миллилитров молока;

3 яйца;

250 граммов муки;

3 столовые ложки сахара – если сладкие блины;

0,5 чайной ложки соли – если соленые блины;

3 столовые ложки растительного масла.

Способ приготовления:

Выберите удобную миску. Разбейте туда яйца. Добавьте сахар и хорошо взбейте все вилкой или миксером. В полученную смесь добавьте часть молока и хорошо перемешайте. Поэтапно добавляя просеянную муку, размешивайте тесто до однородности. Масса должна получиться довольно густой, но не иметь комочков. Остатком молока постепенно разбавляйте тесто. Оно должно быть редким, как кефир. В конце влейте в тесто три столовых ложки масла. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде. При необходимости немного смажьте ее маслом.

Такие блины жарятся быстро — через несколько минут у вас будет гора ароматных плоских лепешек. Также мы рассказывали о двух интересных соленых начинках к ним.