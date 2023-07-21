Быстрый и сытный перекус: никто не догадается, что в пончиках

Такое блюдо идеально для перекуса или чаепития

Мы рассказывали, как готовить фантастические сырники к завтраку. Теперь делимся рецептом невероятного блюда – творожных пончиков.

Они получаются очень нежные, поэтому просто тают во рту. А еще их просто и быстро готовить. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

300 г кисломолочного сыра;

230 г. муки;

2 шт. яиц;

1 ч.л. соды;

100 г сахара;

1 ч.л. ванильного сахара;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Кисломолочный творог выкладываем в миску. Тщательно разминаем его вилкой, можно перебить блендером. Добавляем сахар, ванильный сахар. Вбиваем в массу яйца, все перемешиваем. Муку соединяем с содой, а затем поэтапно отправляем в сыр, каждый раз перемешивая. Из получившейся сырной смеси формируем пончики любой формы. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем пончики их на разогретую сковородку. Жарим их с двух сторон до румяной корочки. Готовые пончики посыпаем сахаром или сахарной пудрой и сразу подаем на стол.

Такие пончики получаются ароматными, нежными и выглядят аппетитно. Прекрасно будут смаковать с любыми горячими напитками. Также вкусно будет полить их домашним сгущенкой.