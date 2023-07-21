Быстрый и сытный перекус: никто не догадается, что в пончиках
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Такое блюдо идеально для перекуса или чаепития
Мы рассказывали, как готовить фантастические сырники к завтраку. Теперь делимся рецептом невероятного блюда – творожных пончиков.
Они получаются очень нежные, поэтому просто тают во рту. А еще их просто и быстро готовить. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- 300 г кисломолочного сыра;
- 230 г. муки;
- 2 шт. яиц;
- 1 ч.л. соды;
- 100 г сахара;
- 1 ч.л. ванильного сахара;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Кисломолочный творог выкладываем в миску. Тщательно разминаем его вилкой, можно перебить блендером.
- Добавляем сахар, ванильный сахар. Вбиваем в массу яйца, все перемешиваем.
- Муку соединяем с содой, а затем поэтапно отправляем в сыр, каждый раз перемешивая.
- Из получившейся сырной смеси формируем пончики любой формы. Параллельно разогреваем сковороду с растительным маслом.
- Выкладываем пончики их на разогретую сковородку. Жарим их с двух сторон до румяной корочки. Готовые пончики посыпаем сахаром или сахарной пудрой и сразу подаем на стол.
Такие пончики получаются ароматными, нежными и выглядят аппетитно. Прекрасно будут смаковать с любыми горячими напитками. Также вкусно будет полить их домашним сгущенкой.