Для такого блюда не нужны ни ложка, ни вилка: рецепт классического турецкого завтрака
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Обычный омлет уже в прошлом!
Надоел классический омлет на завтрак? У нас есть для вас интересное предложение – приготовить тот же омлет, но с турецкой "изюминкой".
Менемен – это одно из самых популярных блюд для завтрака в Турции. Божественному аромату придают ей большое количество овощей, зелени и сумак – традиционная восточная пряность с кислым, слегка терпким вкусом. Попробуйте приготовить это необычное блюдо с "Це Смак" и вы не пожалеете!
Как приготовить менемен – сытный завтрак по-турецки
Ингредиенты на 2 порции
- яйцо – 4 шт.;
- помидор – 3-4 шт.;
- лук – 1 шт.;
- перец чили – 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- оливки – 5 шт.;
- орегано – 1 ч. л.;
- сумок – 1 ч. л.;
- брынза – 100 г;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- йогурт – 150 мл;
- чеснок – 1 зуб.;
- черный перец молотый, соль, петрушка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Лук мелко нашинкуйте, бросьте на сковороду с разогретым оливковым маслом.
- Перец чили разрежьте вдоль, очистите от семян, добавьте в сковороду к луку.
- Болгарский перец порежьте кубиками, отправьте в сковороду и перемешайте.
- Помидоры разрежьте пополам и натрите на терке, добавьте к овощам на сковородеи увеличьте огонь, чтобы быстрее улетучилась влага.
- Добавьте в сковороду яйца, убавьте огонь, посолите, поперчите, добавьте орегано, сумак. Постоянно помешивая лопаткой, доведите менемен до готовности. Масса должна быть густой, с кремовой консистенцией. Посыпьте раскрошенной брынзой.
- Для соуса вам необходимо смешать йогурт с измельченной петрушкой, мелко нарезанными оливками и чесноком. Добавьте лимонный сок, чуть-чуть соли и перца, все перемешайте.
Менемен подают прямо в сковороде. Вместо ложек и вилок используют ломтики хрустящего хлеба: черпают ими и омлет, и соус.