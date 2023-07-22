Укр

Для такого блюда не нужны ни ложка, ни вилка: рецепт классического турецкого завтрака

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
523
Сытный завтрак по-турецки - менемен Новость обновлена 22 июля 2023, 08:15
Сытный завтрак по-турецки - менемен. Фото shuba.life

Обычный омлет уже в прошлом!

Надоел классический омлет на завтрак? У нас есть для вас интересное предложение – приготовить тот же омлет, но с турецкой "изюминкой".

Менемен – это одно из самых популярных блюд для завтрака в Турции. Божественному аромату придают ей большое количество овощей, зелени и сумак – традиционная восточная пряность с кислым, слегка терпким вкусом. Попробуйте приготовить это необычное блюдо с "Це Смак" и вы не пожалеете!

Как приготовить менемен – сытный завтрак по-турецки

Ингредиенты на 2 порции

  • яйцо – 4 шт.;
  • помидор – 3-4 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • перец чили – 1 шт.;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • оливки – 5 шт.;
  • орегано – 1 ч. л.;
  • сумок – 1 ч. л.;
  • брынза – 100 г;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • йогурт – 150 мл;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • черный перец молотый, соль, петрушка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук мелко нашинкуйте, бросьте на сковороду с разогретым оливковым маслом.
  2. Перец чили разрежьте вдоль, очистите от семян, добавьте в сковороду к луку.
  3. Болгарский перец порежьте кубиками, отправьте в сковороду и перемешайте.
  4. Помидоры разрежьте пополам и натрите на терке, добавьте к овощам на сковородеи увеличьте огонь, чтобы быстрее улетучилась влага.
  5. Добавьте в сковороду яйца, убавьте огонь, посолите, поперчите, добавьте орегано, сумак. Постоянно помешивая лопаткой, доведите менемен до готовности. Масса должна быть густой, с кремовой консистенцией. Посыпьте раскрошенной брынзой.
  6. Для соуса вам необходимо смешать йогурт с измельченной петрушкой, мелко нарезанными оливками и чесноком. Добавьте лимонный сок, чуть-чуть соли и перца, все перемешайте.

Менемен подают прямо в сковороде. Вместо ложек и вилок используют ломтики хрустящего хлеба: черпают ими и омлет, и соус.

Теги:
#Турция #Рецепт #Омлет #Готовим дома