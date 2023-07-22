Каждый шар - на любой вкус: таким трехслойным омлетом будут завтракать даже нехочухи
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Это не просто обычный омлет, это целый торт!
Каким бы ни был вкусным омлет из одних только яиц, он все равно уступает яркости и питательности итальянской фриттате. А фриттата, в свою очередь, не сможет соперничать только с этим блюдом.
Омлет "Три вкуса" по рецепту "Це Смак" — это трехслойное блюдо: первый слой готовится с зеленью, второй с болгарским перцем, а третий — с кабачками. Попробовав раз, вы больше не сможете отказаться от такого блюда.
Как приготовить омлет "Три вкуса"
Ингредиенты на 5 порций:
- яйцо – 12 шт.;
- кабачок – 500 г;
- чеснок – 2 зуб.;
- петрушка – 15 г;
- болгарский перец – 2 шт.;
- мускатный орех – 5 ч. л.;
- зеленый лук – 15 г;
- подсолнечное масло – 4 ст. л.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте болгарский перец и поставьте в духовку запекаться на 20 минут при 200 °C. Затем уберите в пластиковый пакет, дайте остыть. После этого снимите кожуру и удалите семена.
- Для первого слоя омлета разбейте 4 яйца и порезанную петрушку и лук, мускатный орех, пропущенный через пресс чеснок, щепотку соли и перца. Вылейте на сковороду и готовьте полторы минуты. Выложите на смазанный противень.
- Теперь измельчите запеченные перцы и мелко нашинкуйте. Взбейте с 4 яйцами, солью, перцем и готовьте на сковороде полторы минуты. Выложите поверх первого слоя.
- Почистите кабачки, удалите семечки и кожуру, нарежьте маленькими кубиками и обжарьте на сковороде около 5 минут. Затем влейте 4 взбитых с солью и перцем яйца, снимите с огня и выложите последним слоем.
- Запекайте трехслойный омлет 15 минут в духовке при 180 градусах.
До такого диетического, полезного и вкусного блюда не хватает только кусочка домашнего хлеба и любимого напитка. Наслаждайтесь!