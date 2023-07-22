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Каждый шар - на любой вкус: таким трехслойным омлетом будут завтракать даже нехочухи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С таким омлетом не сможет соперничать никакой другой
С таким омлетом не сможет соперничать никакой другой. Фото cesmak.info

Это не просто обычный омлет, это целый торт!

Каким бы ни был вкусным омлет из одних только яиц, он все равно уступает яркости и питательности итальянской фриттате. А фриттата, в свою очередь, не сможет соперничать только с этим блюдом.

Омлет "Три вкуса" по рецепту "Це Смак" — это трехслойное блюдо: первый слой готовится с зеленью, второй с болгарским перцем, а третий — с кабачками. Попробовав раз, вы больше не сможете отказаться от такого блюда.

Как приготовить омлет "Три вкуса"

Ингредиенты на 5 порций:

  • яйцо – 12 шт.;
  • кабачок – 500 г;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • петрушка – 15 г;
  • болгарский перец – 2 шт.;
  • мускатный орех – 5 ч. л.;
  • зеленый лук – 15 г;
  • подсолнечное масло – 4 ст. л.;
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте болгарский перец и поставьте в духовку запекаться на 20 минут при 200 °C. Затем уберите в пластиковый пакет, дайте остыть. После этого снимите кожуру и удалите семена.
  2. Для первого слоя омлета разбейте 4 яйца и порезанную петрушку и лук, мускатный орех, пропущенный через пресс чеснок, щепотку соли и перца. Вылейте на сковороду и готовьте полторы минуты. Выложите на смазанный противень.
  3. Теперь измельчите запеченные перцы и мелко нашинкуйте. Взбейте с 4 яйцами, солью, перцем и готовьте на сковороде полторы минуты. Выложите поверх первого слоя.
  4. Почистите кабачки, удалите семечки и кожуру, нарежьте маленькими кубиками и обжарьте на сковороде около 5 минут. Затем влейте 4 взбитых с солью и перцем яйца, снимите с огня и выложите последним слоем.
  5. Запекайте трехслойный омлет 15 минут в духовке при 180 градусах.

До такого диетического, полезного и вкусного блюда не хватает только кусочка домашнего хлеба и любимого напитка. Наслаждайтесь!

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