Не только в салаты: как из огурцов приготовить невероятно освежающий напиток

Не только вкусный, но и полезный напиток

Для полноценного функционирования организма нужно пить воду в достаточном количестве. Но что делать, если обычная вода надоела, а магазинные напитки покупать не хочется?

У нас есть для вас решение — огуречно-имбирная вода по рецепту Uaportal. У нее невероятный вкус, а кисленький лимон, освежающий огурец, бодрящий имбирь и приятная мята — это именно то, что нужно в летнюю жару! Напиток освежит за мгновение и даже укрепит иммунитет.

По рецепту после смешивания всех составляющих вода должна настояться минимум 12 часов, однако если уже не терпится освежиться, можете попробовать сразу. Хоть вкус и не буде концентрированным, напиток будет все же вкусным. Попробуем?

Как приготовить огуречно-имбирную воду

Ингредиенты:

вода – 4 ст.;

лимон – 2 шт.;

огурец – 2 шт.;

имбирь – 30 г;

мята – 5 г.

Способ приготовления:

Огурцы и лимоны промойте и нарежьте. Очистите имбирь и натрите. Для рецепта понадобится 2 чайные ложки тертого имбиря. Возьмите 20 листочков мяты, промойте. Наполните графин водой и добавьте все ингредиенты. Поставьте воду в холодильник на 12-24 часа. Когда время истечет, достаньте ингредиенты с помощью дуршлага. Вкусная вода готова!

Если вы хотите сохранить воду прохладной, можно воспользоваться лайфхаком от "Телеграфа". Он точно спасет вас в жару!