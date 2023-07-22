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Не только в салаты: как из огурцов приготовить невероятно освежающий напиток

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Огуречно-имбирная вода незаменима в летнюю жару
Огуречно-имбирная вода незаменима в летнюю жару. Фото shuba.life

Не только вкусный, но и полезный напиток

Для полноценного функционирования организма нужно пить воду в достаточном количестве. Но что делать, если обычная вода надоела, а магазинные напитки покупать не хочется?

У нас есть для вас решение — огуречно-имбирная вода по рецепту Uaportal. У нее невероятный вкус, а кисленький лимон, освежающий огурец, бодрящий имбирь и приятная мята — это именно то, что нужно в летнюю жару! Напиток освежит за мгновение и даже укрепит иммунитет.

По рецепту после смешивания всех составляющих вода должна настояться минимум 12 часов, однако если уже не терпится освежиться, можете попробовать сразу. Хоть вкус и не буде концентрированным, напиток будет все же вкусным. Попробуем?

Как приготовить огуречно-имбирную воду

Ингредиенты:

  • вода – 4 ст.;
  • лимон – 2 шт.;
  • огурец – 2 шт.;
  • имбирь – 30 г;
  • мята – 5 г.

Способ приготовления:

  1. Огурцы и лимоны промойте и нарежьте.
  2. Очистите имбирь и натрите. Для рецепта понадобится 2 чайные ложки тертого имбиря.
  3. Возьмите 20 листочков мяты, промойте.
  4. Наполните графин водой и добавьте все ингредиенты. Поставьте воду в холодильник на 12-24 часа. Когда время истечет, достаньте ингредиенты с помощью дуршлага. Вкусная вода готова!

Если вы хотите сохранить воду прохладной, можно воспользоваться лайфхаком от "Телеграфа". Он точно спасет вас в жару!

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#Рецепт #Имбирь #Напиток #Огурец #Готовим дома